Zelenski l-a sunat pe Trump. Ce au vorbit cei doi lideri

Volodimir Zelenski a dezvăluit că duminică a vorbit cu liderul american la telefon.

„Tocmai am avut o conversație minunată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. L-am felicitat pe președintele Trump de ziua de naștere și am discutat destul de detaliat multe aspecte importante, inclusiv, bineînțeles, pacea. I-am urat președintelui Trump succes, în special în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. I-am mulțumit, de asemenea, pentru tot sprijinul pe care America îl oferă Ucrainei și este important să ne amintim cu recunoștință fiecare pas al acestui sprijin, de la rachetele Javelin la sistemele Patriot”, a transmis Zelenski.

Cei doi lideri au vorbit despre negocierile pentru pace și evoluțiile de pe front.

„Am discutat despre ce ar putea ajuta la apropierea păcii acum și l-am informat pe președinte despre ultimele evenimente de pe câmpul de luptă și despre cum ne-am consolidat poziția. Am convenit să discutăm mai mult în timpul întâlnirii noastre la summit-ul G7. Avem câteva idei bune care ar putea ajuta la apropierea păcii și la protejarea vieții”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Un summit cu miză

Summit-ul G7 se va desfășura de luni până miercuri la Evian, Franța. Vor participa liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit.

UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, l-a invitat la summit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.