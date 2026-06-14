Salariile plătite de SpaceX ar putea transforma 4.000 de angajați în milionari

Gwynne Shotwell, președinta și directoarea operațională a SpaceX, a stat alături de colegii săi la Nasdaq MarketSite din New York vineri, când compania a marcat prima sa zi ca entitate publică.

În câteva ore, oferta publică inițială a SpaceX a transformat una dintre cele mai urmărite companii private din lume într-un gigant al pieței publice evaluat la 2,1 trilioane de dolari, arată DailyGalaxy.

Acțiunile s-au deschis în jurul prânzului la 150 de dolari, au urcat la aproximativ 168 de dolari și au încheiat ziua la puțin sub 161 de dolari, potrivit. La acest preț de închidere, acțiunile SpaceX au făcut din companie a șasea cea mai mare companie publică din Statele Unite și au plasat-o deasupra Tesla în ceea ce privește valoarea de piață.

Debutul a transformat, de asemenea, ani de acțiuni ale angajaților în avere vizibilă pentru angajații actuali și foști.

Se aștepta ca peste 4.400 de angajați și foști angajați să devină milionari, în timp ce aproximativ 400 urmau să depășească pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit relatărilor legate de articolul din New York Times despre angajații milionari ai SpaceX.

Oferta a strâns 75 de miliarde de dolari după ce investitorii au cumpărat acțiuni la 135 de dolari pe acțiune înainte de începerea tranzacționării. Aceasta a făcut-o cea mai mare ofertă publică inițială de acțiuni de pe Wall Street.

Averea lui Musk a trecut o nouă barieră

Listarea l-a propulsat pe Elon Musk, pe hârtie, în rândul trilioanilor. Între participațiile sale în SpaceX și Tesla, Forbes a estimat averea sa la 1,1 trilioane de dolari după prima zi de tranzacționare.

Această avere este legată în mare parte de acțiuni, nu de numerar. Musk deține aproximativ patru din fiecare zece acțiuni SpaceX după ofertă, iar documentele financiare citate în reportajele despre IPO spun că nu poate vinde acele acțiuni timp de un an.

Compania de rachete a devenit mai valoroasă decât Tesla în prima sa zi de tranzacționare, chiar dacă unele dintre planurile sale de viitor depind încă de „tehnologii neprobate”.

Angajații au devenit milionari pe hârtie

Câștigul neașteptat al angajaților s-a remarcat deoarece beneficiile au depășit fondatorul și directorii de vârf. Compensația sub formă de acțiuni a făcut parte din înțelegere pentru mulți angajați care s-au alăturat SpaceX în timp ce aceasta era o companie privată, riscantă și încă încerca să demonstreze dacă poate construi o afacere durabilă în domeniul rachetelor.

Se preconiza că aproximativ 400 de angajați și foști angajați vor deveni centimilioanari, un nivel de avere rezervat de obicei fondatorilor sau investitorilor majori din faza incipientă. Andrew Benson, identificat ca șeful Hill.com, a descris acest lucru ca fiind extrem de rar ca o ofertă publică inițială (IPO) să creeze 400 de persoane cu o avere de cel puțin 100 de milioane de dolari.

Câștigurile rămân doar pe hârtie, atâta timp cât angajații nu vinde acțiunile conform regulilor post-IPO.