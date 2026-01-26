Prima pagină » Cultură-Media » Playboi Carti, confirmat la Beach, Please! 2026; anunțul a fost făcut la un eveniment din agenda Paris Fashion Week

Playboi Carti, confirmat la Beach, Please! 2026; anunțul a fost făcut la un eveniment din agenda Paris Fashion Week

Playboi Carti va urca pe scena Beach, Please! 2026, potrivit organizatorilor festivalului, care au făcut anunțul duminică, 25 ianuarie, la Paris, în cadrul unei petreceri asociate Paris Fashion Week, găzduită de Gate Club.
Playboi Carti, confirmat la Beach, Please! 2026; anunțul a fost făcut la un eveniment din agenda Paris Fashion Week
Gabriel Negreanu
26 ian. 2026, 15:40, Cultură-Media

România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.

La eveniment au fost prezenți și artiștii Lil Tecca și Shenseea, iar confirmarea a fost făcută public de Selly, fondatorul Beach, Please!, după ce Carti a urcat pe scenă.

@wconcerts Who’s going to Beach Please Festival ?? #playboicarti #selly #paris #roumanie #playboicartiedits ♬ son original – wconcerts🔌

Artistul american, unul dintre numele de referință ale trap-ului contemporan, se află pentru prima dată pe un afiș din România, spun organizatorii. În plan artistic, Carti este cunoscut pentru albumele „Whole Lotta Red” și „MUSIC” și pentru imaginea sa strâns legată de zona fashion, fiind frecvent prezent la evenimente internaționale de modă.

Line-up-ul comunicat până acum pentru ediția 2026 include Future, Don Toliver și Playboi Carti. Festivalul este programat la Costinești, în perioada 8–12 iulie 2026.Biletele revin în vânzare miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, cu prețuri începând de la 849 lei (aproximativ 167 euro), iar accesul este anunțat drept „extrem de limitat”, în condițiile unui interes ridicat, potrivit organizatorilor. Ediția Beach, Please! 2026 este programată în perioada 8–12 iulie 2026, la Costineș

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
Promotor