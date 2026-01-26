Playboi Carti, confirmat la Beach, Please! 2026; anunțul a fost făcut la un eveniment din agenda Paris Fashion Week

România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.

La eveniment au fost prezenți și artiștii Lil Tecca și Shenseea, iar confirmarea a fost făcută public de Selly, fondatorul Beach, Please!, după ce Carti a urcat pe scenă.

Artistul american, unul dintre numele de referință ale trap-ului contemporan, se află pentru prima dată pe un afiș din România, spun organizatorii. În plan artistic, Carti este cunoscut pentru albumele „Whole Lotta Red” și „MUSIC” și pentru imaginea sa strâns legată de zona fashion, fiind frecvent prezent la evenimente internaționale de modă.

Line-up-ul comunicat până acum pentru ediția 2026 include Future, Don Toliver și Playboi Carti. Festivalul este programat la Costinești, în perioada 8–12 iulie 2026.Biletele revin în vânzare miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, cu prețuri începând de la 849 lei (aproximativ 167 euro), iar accesul este anunțat drept „extrem de limitat”, în condițiile unui interes ridicat, potrivit organizatorilor. Ediția Beach, Please! 2026 este programată în perioada 8–12 iulie 2026, la Costineș