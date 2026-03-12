”D’ale Carnavalului” – Caragiale prinde viață la Opera Națională București

Duminică, 15 martie, de la ora 18:30, Opera Națională București invită publicul la o seară plină de vervă și ironie românească, odată cu spectacolul ”D’ale Carnavalului”, o operă semnată de Dan Dediu, pe un libret de Ștefan Neagrău, inspirat din celebra piesă omonimă a lui I.L. Caragiale. Este vorba despre o creație savuroasă, o bijuterie muzical-teatrală în două acte (prolog și trei tablouri), care aduce în contemporaneitate spiritul inconfundabil al comediei românești.

Prin această adaptare ingenioasă, Dan Dediu transformă tipologiile caragialiene într-un spectacol sonor plin de culoare și ritm. Muzica, bogată în nuanțe și surprize, reușește să împletească umorul, sarcasmul și absurdul social într-o partitură modernă, dar profund ancorată în esența românească, în timp ce personajele familiare, Nae Girimea, Didina, Mița Baston, Pampon și Crăcănel devin eroi lirici care, între o arie și un recitativ, poartă publicul într-un carusel al farselor și încurcăturilor amoroase.

Spectacolul reușește să îmbine perfect satira lui Caragiale cu energia muzicii contemporane, într-o viziune scenică plină de dinamism și inventivitate. Publicul va fi cucerit atât de comicul de situație și de replicile spumoase, cât și de orchestrația vibrantă și de momentele pline de teatralitate care transformă scena într-un adevărat carnaval al emoțiilor și al contrastelor.

Tiberiu Soare Distribuția: Nae Girimia: Alexandru Constantin; Iancu Pampon: Marius Boloș; Crăcănel: Liviu Indricău; Un catindat: Andrei Petre; Iordache: Dan Indricău; Un Ipistat: Iustinian Zetea; Didina: Mihaela Ișpan; Mița: Simonida Luțescu; O tânără: Andreea Guriță Novac; Un chelner: Octavian Crețu

Nae Girimia: Alexandru Constantin; Iancu Pampon: Marius Boloș; Crăcănel: Liviu Indricău; Un catindat: Andrei Petre; Iordache: Dan Indricău; Un Ipistat: Iustinian Zetea; Didina: Mihaela Ișpan; Mița: Simonida Luțescu; O tânără: Andreea Guriță Novac; Un chelner: Octavian Crețu Cu participarea Orchestrei, Corului, Corului de Copii și Baletului Operei Naționale București.

”D’ale Carnavalului” este spectacolul ideal pentru cei care iubesc arta autentic românească, o combinație între operă, teatru și comedie de geniu. O seară în care umorul, muzica și ironia se întâlnesc pe aceeași scenă – pregătește-te să râzi, să fii uimit și să aplauzi, un spectacol care va demonstra că și râsul poate fi… o formă de operă!

Duminică, 15 martie, de la ora 18:30, trăiți magia unei seri în care Caragiale, muzica și satira devin spectacol total în opera ”D’ale Carnavalului”, pe scena Operei Naționale București!