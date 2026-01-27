Carlos Alcaraz îl învinge pe De Minaur și ajunge, în premieră, în semifinale la Australian Open

Carlos Alcaraz (22 de ani), aflat în căutarea primului său titlu la Melbourne și al celui de-al șaptelea titlu de Grand Slam, a gestionat cu autoritate atacurile lui De Minaur.

Alcaraz a dictat jocul de pe linia de fund, fără să piardă vreun set. Alcaraz ajunge astfel la a șasea victorie din șase partide în meciurile directe cu De Minaur. Australianul a câștigat doar două seturi împotriva spaniolului.

De Minaur a încercat să-și impună jocul rapid și defensiva agresivă. A revenit de la 0-3 și 3-5 în primul set, însă Alcaraz și-a schimbat ritmul decisiv, controlând meciul până la final după două ore și 15 minute de joc.

Acesta va da acum piept în semifinale cu Alexander Zverev, un meci-revanșă după sfertul de finală din 2024, câștigat de german în patru seturi.

Despre confruntarea din semifinale, cu Zverev, Alcaraz a spus, la finalul partidei din sferturi: „Trebuie să-mi îmbunătățesc nivelul. El joacă un tenis foarte bun. Trebuie să fiu pregătit să joc tactic foarte bine. De-abia aștept”.

Alcaraz se află acum la doar două victorii să devină al șaselea tenismen din Era Open care completează Grand Slam-ul carierei (victorii în toate cele patru turnee de Grand Slam). Cei cinci jucători care au reușit această performanță sunt Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Rod Laver.

După două eliminări consecutive în sferturi la Melbourne (2024 și 2025), Alcaraz își îmbunătățește acum recordul la turneu la 16-4.