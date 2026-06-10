Decizie controversată în Sardinia: persoanele între 10 și 65 de ani nu mai au voie cu umbrele pe plajă

Potrivit noilor măsuri, persoanele cu vârste între 10 și 65 de ani nu mai au voie să instaleze umbrele pe plajă. Excepție fac familiile cu copii sub 10 ani și persoanele de peste 65 de ani. Fiecare grup poate folosi o singură umbrella, potrivit The Guardian.

Accesul pe plajă este taxat cu 10 euro de persoană. De asemenea, sunt interzise foișoarele, corturile și alte structuri care oferă umbră.

Decizia a stârnit reacții critice pe rețelele sociale. Unii utilizatori au ironizat măsura, în timp ce alții au avertizat asupra riscurilor asociate expunerii prelungite la soare, inclusiv insolația și cancerul de piele.

Plaja Punta Molentis se redeschide după aproape un an. Aceasta a fost închisă din iulie 2025, după un incendiu de vegetație provocat intenționat.

Primăria din Villasimìus a transmis că incendiul și fenomenele meteorologice marine din ultimul an au afectat zona. Autoritățile susțin că noile restricții sunt necesare pentru conservarea unui sit aflat într-o arie protejată și pentru limitarea impactului activităților umane.

Regulile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie.

În paralel, autoritățile din Jesolo, stațiune situată în apropiere de Veneția, au redus cu aproximativ 20.000 numărul șezlongurilor și umbrelelor disponibile pe plajă, pentru a crea mai mult spațiu între turiști.

Plajele publice din Italia se confruntă în fiecare vară cu un aflux mare de vizitatori. În același timp, costurile pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor la cluburile private au crescut semnificativ în ultimii ani, ceea ce a alimentat cererile pentru extinderea suprafețelor de plajă cu acces gratuit.

În ultimii ani, mai multe regiuni din Italia au introdus reguli stricte pentru accesul pe plajele considerate vulnerabile din punct de vedere ecologic.