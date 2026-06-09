O declarație a Papei Leon al XIV-lea reaprinde rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona

Întrebat de jurnaliști în timpul zborului către Spania dacă susține Real Madrid sau FC Barcelona, suveranul pontif a răspuns că, în calitate de papă, susține toate echipele, însă Robert Prevost, numele său înainte de alegerea în fruntea Bisericii Catolice, este fan Real Madrid, potrivit The Guardian.

Afirmația a fost preluată rapid de clubul madrilen pe rețelele de socializare.

Vizită la stadionul Santiago Bernabéu

Controversa a fost amplificată după ce Papa a vizitat luni stadionul Santiago Bernabéu.

Înaintea unui eveniment public organizat pe arena madrilenă, el a avut ocazia să vadă trofeele clubului și a primit un tricou personalizat din partea președintelui Real Madrid, Florentino Pérez.

Gestul a fost interpretat de unii suporteri ai Barcelonei drept o confirmare a simpatiilor sale fotbalistice.

Apel la unitate în Barcelona

Ajuns marți la Barcelona, Papa Leon al XIV-lea s-a adresat credincioșilor reuniți în catedrala orașului și a făcut un apel la dialog și unitate.

El a îndemnat la construirea armoniei și a comuniunii dincolo de polarizare și diferențe.

Mesajul a venit într-un oraș în care rivalitatea sportivă dintre FC Barcelona și Real Madrid este adesea asociată și cu diferențe culturale și identitare.

Reacții în rândul fanilor

Declarația pontifului nu a fost bine primită de toți susținătorii clubului catalan.

Unii fani au considerat că o personalitate cu influența sa ar trebui să evite să își exprime preferințele într-o rivalitate atât de sensibilă.

Vizita Papei în Barcelona continuă miercuri, când acesta urmează să inaugureze turnul dedicat lui Iisus Hristos din celebra bazilică Sagrada Familia.

Turneul său în Spania se desfășoară pe parcursul unei săptămâni și include mai multe evenimente religioase și întâlniri cu credincioșii.