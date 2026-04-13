Papa Leon al XIV-lea începe turneul african cu o vizită simbolică în Algeria

Papa Leon al XIV-lea a început luni prima sa călătorie apostolică în Africa, ajungând în Algeria pentru o vizită simbolică.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
13 apr. 2026, 15:04, Știri externe

Papa Leon al XIV-lea a sosit luni dimineață în Algeria pentru o vizită de două zile cu o puternică încărcătură simbolică. Este prima deplasare a unui papă în această țară cu majoritate musulmană, locul de naștere al Sfântului Augustin, transmite AFP.

Suveranul pontif a ajuns înainte de ora locală 10:00 pe aeroportul din Alger, capitala Algeriei, unde a început prima etapă a unui turneu african.

Vizita are loc la începutul unui itinerar de 11 zile în Africa, prima călătorie apostolică din pontificatul său. Contextul internațional, marcat de războiul din Orientul Mijlociu, adaugă greutate mesajului său, axat pe dialog și pace.

Pentru Papa Leon al XIV-lea, această vizită are și o dimensiune personală, fiindcă urmează simbolic traseul spiritual al Sfântului Augustin, marele gânditor creştin al secolului al IV-lea.

În program sunt incluse întâlniri oficiale la care suveranul pontif va lua parte. Papa Leon urmează să fie primit de președintele Abdelmadjid Tebboune, apoi va susține un discurs în fața autorităților și a corpului diplomatic.

Ulterior, acestia va vizita mai multe locuri reprezentative din Alger, printre care Marea Moschee și bazilica Notre-Dame d’Afrique, simbol important al prezenței creștine din regiune.

Deplasarea deschide primul turneu internațional major al pontificatului său, care continuă în alte state africane, într-un program intens de mai multe zile și mii de kilometri parcurși.

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Persoanele care nu ar trebui să mănânce carne de miel, potrivit experților în nutriție. Mulți români nu știu acest lucru
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Toată familia lui Viktor Orban să fie arestată, îi cere lui Peter Magyar un politician din Ungaria
Libertatea
Cristina Demetrescu numește zodia care se îmbogățește după Paște: „Energia venusiană le amplifică farmecul și le aduce bani”
CSID
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor