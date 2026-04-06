Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”

Moștenitorul magnatului Țiriac a ținut să sublinieze, într-o perioadă încărcată de conflicte la nivel global, că este nevoie de pace și că un rol special în acest sens îl are credința, scrie ProSport.

„Să întoarcem spatele conflictelor”

În mijlocul festivității de premiere a competiției câștigate de Navone, Ion Alexandru Țiriac a avut o intervenție memorabilă. După ce a mulțumit celor care au făcut posibilă organizarea turneului, reprezentantul Fundației miliardarului român a pus punctul pe „i” cu trimitere la evenimentele care marchează scena politică și socială din întreaga lume.

Iată discursul lui Țiriac jr:

„Ce meci, ce zi, ce turneu și ce public am avut astăzi! Fundația Țiriac a adus acest turneu în România acum 29 de ani. Acum 29 de ani, nu exista tenis în România… Sau nu exista infrastructură de tenis și turnee. Vreau să mulțumesc echipei lui Cosmin Hodor, care s-a ocupat de primele ediții, de cei 28 de ani.

Totodată, vreau să mulțumesc și echipei din acest an, care a făcut un lucru minunat atât pentru România, cât și pentru tenisul românesc. Fără sponsori, nu am putea merge înainte. O să rostesc câteva cuvinte și în engleză, fiindcă suntem urmăriți în 110 țări și de multe televiziuni. Băieți, felicitări! O săptămână cu adevărat grozavă pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne vedem și în anii următori. (n.r. mesaj adresat finaliștilor).

Astăzi este Duminica Paștelui pentru ambii dintre voi. În numele oamenilor din România și în numele meu, vă mulțumesc că ați venit în România și vă urez Paște Fericit! Două lucruri mai am de spus.

Cred că această duminică pascală este, probabil, una dintre cele mai importante ale ultimelor decenii. Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu!

Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite… De oriunde ai veni! E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumezeului nostru”, a afirmat Ion Alexandru Țiriac, în vârstă de 49 de ani.