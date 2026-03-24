POLITICO: Regele Charles va efectua prima sa vizită de stat la Washington în luna aprilie

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va efectua prima sa vizită de stat la Washington, vizită care va avea loc în luna aprilie. Potrivit surselor citate de POLITICO, monarhul britanic va ține un discurs și în fața Congresului american.
Sursa foto: Yui Mok/PA Wire/dpa
Diana Nunuț
24 mart. 2026, 20:52, Știri externe

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va efectua prima sa vizită de stat la Washington în luna aprilie. Două surse familiarizate cu subiectul au declarat, sub protecția anonimatului, pentru POLITICO, faptul că în cadrul vizitei sale, regele va ține un discurs în fața Congresului, într-o ședință comună, în ultima săptămână a lunii aprilie.

Informațiile privind vizita de stat a regelui Charles la Washington a fost publicată pentru prima dată de Punchbowl News.

Potrivit POLITICO, vizita regelui Charles la Washington are loc în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să exercite presiuni asupra premierului britanic Keir Starmer pentru a obține sprijin în războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Ultimul discurs ținut de un membru al familiei regale britanice a avut loc în urmă cu mai bine de 30 de ani. În 1991, regina Elisabeta a II-a devenea primul monarh britanic care se adresase în fața unei Camere a Reprezentanților pline.

În luna septembrie 2025, președintele american Donald Trump a efectuat o vizită oficială la Londra.

