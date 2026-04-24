Regele Charles va participa la un memorial al atentatelor din 11 septembrie alături de primarul New York-ului, Zohran Mamdani

Regele Charles și primarul Zohran Mamdani vor participa împreună la ceremonia de depunere de coroane, însă nu vor avea o întâlnire privată, a anunțat biroul de presă al Primăriei din New York, citat de Reuters.

Evenimentul va avea loc la memorialul dedicat victimelor atentatelor de la World Trade Center în care și-au pierdut viața peste 2.600 de persoane, inclusiv 67 de cetățeni britanici.

Vizita oficială a suveranului britanic în Statele Unite este programată în perioada 27-30 aprilie și include opriri în Washington, New York și statul Virginia.

Charles va susține un discurs în fața Congresului SUA, fiind primul monarh britanic care face acest lucru după mama sa, regina Elisabeta a II-a, în 1991.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va avea o întrevedere privată cu regele și va găzdui un dineu oficial în onoarea acestuia.

Vizita se va realiza pe fondul tensiunilor bilaterale generate de nemulțumirea Washingtonului față de lipsa de implicare a Marii Britanii în sprijinirea efortului de război împotriva Iranului.

Trump consideră că vizita regelui va avea un impact pozitiv.

„Îl cunosc bine, îl cunosc de ani de zile. Este un om curajos și un om mare. Prezența lor va fi cu siguranță un element pozitiv”, spune președintele american.