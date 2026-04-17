Prima pagină » Politic » Grindeanu, la Memorialul Durerii din Sighet: La secțiunea dedicată Banatului se află și fotografia bunicului meu

Grindeanu, la Memorialul Durerii din Sighet: La secțiunea dedicată Banatului se află și fotografia bunicului meu

Președintele PSD Sorin Grindeanu spune, vineri, la Memorialul Durerii din Sighet că în secțiunea dedicată Banatului se află și fotografia bunicului său, Mihai Imbrescu, „omul curajos care m-a crescut”.
Grindeanu, la Memorialul Durerii din Sighet: La secțiunea dedicată Banatului se află și fotografia bunicului meu
Foto: Facebook/Sorin Grindeanu
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 12:33, Politic

Liderul social-democrat a postat vineri pe Facebook imagini de la Memorialul Durerii din Sighet.

Spune că acest loc poartă greutatea suferinței a mii de români, dar că pentru el „nu reprezintă doar o lecție abstractă de istorie, ci o rană vie din istoria propriei familii”.

Președintele PSD susține că, la secțiunea dedicată Banatului, se află și fotografia bunicului său, Mihai Imbrescu, „omul curajos care m-a crescut”.

„Pentru că a ales să nu tacă și să sprijine mișcarea de rezistență anticomunistă din Munții Banatului, a plătit cu ani grei de temniță și muncă silnică la Caransebeș, Timișoara și în lagărele de la Canal. Deși calvarul său nu s-a consumat în celulele de la Sighet, spiritul și jertfa sa se regăsesc în fiecare nume de pe aceste panouri”, a scris Grindeanu pe rețelele de socializare.

El adaugă că suferința bunicului său, la fel ca cea a tuturor celor onorați la Sighet, trebuie să ne aducă aminte că avem datoria de a nu uita și de a apăra zi de zi valorile democratice: „Și, mai ales, de a ne asigura că umbrele acelui trecut nu vor mai întuneca vreodată destinul României”.

