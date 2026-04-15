Prima pagină » Știri externe » Regele Charles al III-lea va vorbi în Congresul SUA și se va întâlni cu Donald Trump în timpul vizitei de stat

Regele Charles al III-lea va vorbi în Congresul SUA și se va întâlni cu Donald Trump în timpul vizitei de stat

Regele Charles al III-lea va efectua o vizită de stat în Statele Unite la finalul lunii aprilie, într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice. Monarhul britanic urmează să susțină un discurs în Congresul SUA și să aibă o întâlnire privată cu președintele Donald Trump, transmite CNN.
Regele Charles al III-lea va vorbi în Congresul SUA și se va întâlni cu Donald Trump în timpul vizitei de stat
Sursa foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
15 apr. 2026, 08:26, Știri externe

Potrivit Palatului Buckingham, regele Charles va deveni al doilea monarh britanic care se adresează unei sesiuni comune a Congresului american, după regina Elisabeta a II-a în 1991. În prima parte a vizitei, Charles și regina Camilla vor avea o întâlnire privată cu Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump. Programul include și o ceremonie oficială de primire, precum și o recepție în grădină. De asemenea, este prevăzută o cină de stat și o ceremonie dedicată militarilor, menită să sublinieze parteneriatul de securitate dintre cele două țări, mai arată CNN.

Vizită într-un context diplomatic tensionat

Deplasarea are loc pe fondul unor tensiuni recente între Washington și Londra. Motivul este critica insistentă a lui Trump la adresa premierului britanic Keir Starmer. Liderul american a reproșat guvernului britanic lipsa unui sprijin mai ferm în conflictul cu Iranul. Aceste reproșuri au generat îngrijorări în rândul unor politicieni britanici cu privire la oportunitatea vizitei. În acest context, rolul regelui rămâne unul strict constituțional, fiind obligat să se mențină deasupra disputelor politice.

Agenda: de la comemorări la proiecte sociale

După Washington, cuplul regal va ajunge la New York, unde va participa la un eveniment de comemorare a victimelor atentatelor din 11 septembrie. De asemenea, Charles și Camilla vor vizita organizații implicate în sprijinirea tinerilor afectați de insecuritatea alimentară. Ei vor mai lua parte și la evenimente dedicate relațiilor culturale și economice dintre SUA și Marea Britanie. În Virginia, aceștia vor avea întâlniri cu reprezentanți ai comunităților indigene și organizații de mediu. Vizita se va încheia cu o deplasare în Bermuda, teritoriu britanic de peste mări, unde sunt programate alte evenimente oficiale.

Un moment simbolic pentru relația SUA – Marea Britanie

Palatul Buckingham a subliniat că scopul vizitei este de a evidenția legăturile istorice, economice și de securitate dintre cele două state. Este un an în care se marchează și 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite. Deși situația politică este una tensionată, vizita este gândită ca un semnal de continuitate și stabilitate în relația specială dintre cele două țări.

