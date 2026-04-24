Blocaj pe Everest: un uriaș de gheață ține sute de alpiniști captivi la Tabăra de Bază

Un serac uriaș, aflat pe traseul clasic spre vârful Everest, împiedică echipele să înainteze. Lucrători specializați în amenajarea rutelor la mare altitudine, se află de mai multe săptămâni în zonă și încearcă să evalueze poziția și stabilitatea blocului de gheață din Cascada Khumbu, una dintre cele mai periculoase porțiuni ale ascensiunii.

În mod normal, la începutul sezonului, aceștia fixează traseul cu corzi, scări metalice și alte echipamente necesare alpiniștilor. Anul acesta însă, ruta nu poate fi încă amenajată din cauza riscului ca seracul să se prăbușească.

Adriana Brownlee, cofondatoare a companiei de expediții AGA Adventures, a declarat pentru CNN că echipele folosesc tehnologii moderne, inclusiv imagini 3D și drone, pentru a înțelege mai bine evoluția blocului de gheață. Totuși, spune ea, soluția rămâne una singură: așteptarea.

„Trebuie să lăsăm natura să-și urmeze cursul. Dacă muntele spune nu, atunci este nu”, a spus Brownlee.

Sezonul de pe Everest ar putea fi pus în pericol

Întârzierea a făcut ca tot mai mulți alpiniști să se adune la Tabăra de Bază, ceea ce ridică temeri privind posibile aglomerări pe traseu atunci când ruta va fi deschisă. Înainte de atacul final spre vârf, alpiniștii trebuie să facă mai multe rotații între taberele superioare, pentru aclimatizare.

Prudența este justificată de istoricul zonei. În 2014, prăbușirea unui serac a declanșat o avalanșă în Cascada Khumbu, ucigând mai mulți șerpași care pregăteau traseul pentru sezonul de ascensiune. La acel moment, a fost cel mai grav accident produs vreodată pe Everest.

Gelje Sherpa, cofondator AGA Adventures, a explicat că traversarea unei astfel de zone nu este doar dificilă, ci și periculoasă: vibrațiile produse de grupurile de alpiniști ar putea destabiliza seracul. În plus, șerpașii transportă adesea echipamente și provizii, ceea ce face imposibilă deplasarea rapidă prin zonele riscante.

Riscurile sunt amplificate și de schimbările climatice. Potrivit lui Gelje Sherpa, încălzirea globală a făcut Cascada Khumbu mai instabilă decât în anii trecuți.

Deocamdată, alpiniștii speră ca seracul să se prăbușească natural și să permită amenajarea în siguranță a traseului. Nu este clar când s-ar putea întâmpla acest lucru.

Chiar și după deschiderea rutei, provocările vor continua. O plecare simultană a multor echipe ar putea crea blocaje, mai ales în perioada favorabilă din luna mai, când vremea permite de obicei tentativele de vârf.

Aglomerația pe Everest a devenit o problemă tot mai vizibilă în ultimii ani. Nepalul a încercat să limiteze numărul alpiniștilor nepregătiți prin majorarea taxelor și prin propuneri de reguli mai stricte, inclusiv condiționarea accesului pe Everest de experiență anterioară pe vârfuri de cel puțin 7.000 de metri.

Până la 15 aprilie, Nepalul emisese 297 de permise pentru Everest în sezonul de primăvară, dintr-un total de 700 de permise acordate pentru toate vârfurile sale.