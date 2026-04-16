O țară din Asia lansează o anchetă amplă asupra averilor politicienilor și oficialilor, în încercarea de combatere a corupției

Autoritățile din Nepal au anunțat crearea unei comisii formate din cinci membri, care va ancheta bunurile deținute de politicieni și funcționari publici. Comisia îi va urmări atât pe demnitarii încă aflați în funcție, cât și pe cei care s-au retras de pe scena politică.

Demersul vine la scurt timp după instalarea noului guvern condus de Balendra Shah, un rapper, devenit politician. Partidul lui Shah, Rastriya Swatantra, a câștigat alegerile parlamentare din 5 martie.

Premierul, în vârstă de 35 de ani, a ocupat funcția de primar al capitalei Kathmandu pentru trei mandate și și-a construit popularitatea prin discursul său anticorupție și axat pe reforme.

Victoria în alegeri a partidului său a venit pe fondul protestelor anticorupție ale tinerilor Gen Z, desfășurate în septembrie anul trecut care au înlăturat guvernul de la aceea vreme.

„O anchetă imparțială va fi efectuată pe baza unor dovezi bazate pe standarde legale. Raportul și recomandările acesteia vor fi implementate de către agențiile guvernamentale competente”, a spus Sasmit Pokhrel, un purtător de cuvânt al guvernului de la Kathmandu, citat de Reuters.

Deși nu a fost stabilit un termen clar pentru finalizarea anchetei, aceasta ar urma să vizeze sute de persoane care au ocupat funcții publice după 2008, anul în care a fost abolită monarhia în Nepal.