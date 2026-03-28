Fostul premier al Nepalului a fost arestat pentru legătură cu decesele din timpul protestelor Generației Z

Ministrul său de interne, Ramesh Lekhak, a fost de asemenea arestat. Cei doi au fost luați în custodie la o zi după ce rapperul devenit politician Balendra Shah a depus jurământul ca prim-ministru și după o recomandare formulată săptămâna trecută de un panel nepalez care a investigat violențele din timpul protestelor, potrivit căreia aceștia ar trebui urmăriți penal pentru neglijență, informează Reuters.

Un total de 76 de persoane au fost ucise în două zile de tulburări, care l-au determinat pe Oli să demisioneze.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Om Adhikari, a declarat că atât Oli, cât și Lekhak sunt reținuți la Biroul de Poliție din Kathmandu și vor fi prezentați instanței duminică, zi lucrătoare în Nepal.

„I-am arestat conform recomandărilor făcute de comisia de anchetă”, a spus el.

Oli, în vârstă de 74 de ani și care a suferit în trecut două transplanturi de rinichi, a fost ulterior transferat de la sediul poliției la un spital, au declarat martorii.

Avocatul său, Tikaram Bhattarai, a declarat pentru Reuters că arestarea este nejustificată.

„Ei au spus că l-au arestat este pentru investigații. Este ilegală și necorespunzătoare, deoarece nu există niciun risc ca el să fugă sau să evite audierile”, a spus acesta.

Lekhak și avocatul său nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii.

Panelul l-a considerat pe Oli responsabil pentru faptul că nu a întreprins nicio acțiune pentru a opri ore întregi de focuri de armă care au ucis cel puțin 19 protestatari din Generația Z în prima zi a demonstrațiilor.

Furia provocată de decese a contribuit la victoria zdrobitoare obținută luna aceasta de partidul Rastriya Swatantra Party al lui Shah în alegeri.