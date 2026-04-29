Regele Charles laudă NATO și îndeamnă la apărarea Ucrainei

Într-un discurs care poate fi interpretat ca un apel voalat către Donald Trump de a reveni la alianțele europene tradiționale ale SUA și de a restabili rolul țării sale de apărător al valorilor liberale, Regele Charles a spus: „Cuvintele Americii au greutate și semnificație, așa cum au avut-o de la independență. Acțiunile acestei mari națiuni contează și mai mult”, relatează The Guardian.

Apariția lui Charles în fața sesiunii comune a Congresului – primul astfel de discurs regal în ultimii 35 de ani – a fost considerată punctul central al vizitei sale de stat de patru zile în Statele Unite, unde el și Regina Camilla participă la sărbătorile care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței.

Regele Charles a lăudat legătura istorică dintre cele două națiuni, spunând: „Alianța pe care cele două națiuni ale noastre au construit-o de-a lungul secolelor – și pentru care suntem profund recunoscători poporului american – este cu adevărat unică.”

În comentariile care par să fi stârnit un răspuns aprobator din partea parlamentarilor democrați, el a remarcat rădăcinile „principiului conform căruia puterea executivă este supusă controalelor și echilibrului” într-unul dintre documentele juridice fundamentale ale Regatului Unit, Magna Carta.

Regele Charles a pledat cauza Ucrainei

Monarhul britanic a îndemnat la „hotărâre de neclintit” în cauza „Ucrainei și a celui mai curajos popor al său” pentru a „asigura o pace cu adevărat dreaptă și durabilă”.

Vorbind de la tribuna Camerei Reprezentanților, în fața unui public care includea parlamentari din ambele partide și înalți oficiali militari, el a subliniat, de asemenea, importanța acțiunilor în ceea ce privește criza climatică.

Remarcile lui Charles au fost formulate în termeni diplomatici, acesta rămânând subtil în ceea ce privește diferențele de opinie dintre SUA și guvernul lui Keir Starmer, printre care refuzul Marii Britanii de a se alătura SUA și Israelului în bombardarea Iranului și plângerile lui Trump cu privire la politica comercială britanică.