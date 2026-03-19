Avion de vânătoare american, nevoit să aterizeze de urgență după ce a fost lovit de un foc de armă iranian

Un avion de vânătoare american de ultimă generație F-35 a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență într-o bază militară din Orientul Mijlociu, după ce ar fi fost lovit de un foc de armă iranian, potrivit unor surse, citate de CNN.

Incidentul s-a produs în timpul unei misiuni de luptă deasupra Iranului, a confirmat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

„Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul este într-o stare stabilă. Incidentul este în curs de investigare”, a declarat oficialul american.

Primul incident de acest tip în actualul conflict

Dacă informațiile se confirmă, acesta ar fi primul caz în care Iranul reușește să lovească o aeronavă militară americană de la începutul conflictului, declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Avioanele F-35, considerate unele dintre cele mai avansate aparate de luptă din lume, sunt utilizate atât de SUA, cât și de Israel în operațiunile din regiune. Costul unui astfel de aparat depășește 100 de milioane de dolari.

Contradicții între realitate și mesajul oficial

Incidentul vine într-un moment în care oficialii americani transmit un mesaj de forță. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că SUA „câștigă decisiv” conflictul și că sistemele de apărare aeriană ale Iranului au fost „neutralizate”.

Totuși, avarierea unui avion stealth de generația a cincea ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea reală a Iranului de a riposta și la evoluția conflictului.

Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu

Incidentul subliniază escaladarea confruntării dintre SUA, Israel și Iran, într-un conflict care devine tot mai complex și imprevizibil.

Lovirea unui avion american, chiar dacă nu a dus la pierderi umane, marchează un posibil punct de cotitură și ar putea duce la reacții suplimentare din partea Washingtonului.

Investigația este în curs

Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care aeronava a fost avariată și dacă într-adevăr focul provenea de la forțe iraniene.

Până la clarificarea situației, incidentul rămâne unul dintre cele mai sensibile episoade ale conflictului din ultimele săptămâni.