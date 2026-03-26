O grupare armată vrea să se alăture Iranului în război: „Suntem pe deplin pregătiți”

Rebelii Houthii din Yemen spun că sunt „pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, cu toate opțiunile” de a se alătura Iranului, dacă va fi nevoie, potrivit Al Jazeera. Anunțul crește riscurile pentru transportul maritim din Marea Roșie deoarece gruparea ar putea bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb.

„Noi monitorizăm, urmărim evoluțiile și vom ști când este momentul potrivit pentru a acționa. Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia merge în direcția bună. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua”, a explicat un lider al grupării.

Iranienii au amenințat și ei cu extinderea conflictului dacă Iranul va fi atacat terestru. Miercuri, o sursă militară iraniană a lansat un avertisment privitor la extinderea conflictului. Militarul a avertizat că în cazul în care inamicul lansează acțiuni terestre sau navale împotriva Iranului, Teheranul va deschide noi fronturi.

El s-a referit la strâmtoarea Bab el-Mandeb aflată în apropierea Yemenului. Aceasta separă Africa de Peninsula Arabică și face legătura între Oceanul Indian și Marea Roșie. Prin strâmtoare trec vapoarele care se îndreaptă către sau vin din Canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate coridoare comerciale din întreaga lume.