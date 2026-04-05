UPDATE:Argentinianul Mariano Navone a câștigat duminică Țiriac Open, după ce l-a învins în trei seturi pe spaniolul Daniel Merida: 6-2, 4-6, 7-5 într-o finală care a durat două ore și aproape 20 de minute.

ȘTIREA INIȚIALĂ: În vârstă de 21 de ani, Merida este ”senzația” de la București, unde a câștigat nu mai puțin de șase meciuri – două în calificări și patru pe tabloul principal – reușind cea mai importantă performanță a carierei sale de până acum.

Turneul din capitala României marchează și o altă premieră pentru sportivul spaniol: sunt primele sale meciuri disputate pe tabloul principal al unui turneu ATP, iar parcursul său a depășit toate așteptările.

Fost junior de Top 20 și unul dintre jucătorii în ascensiune din circuit, Merida a făcut pasul spre nivelul ATP după rezultate solide în Challenger, inclusiv titluri câștigate în 2025 și 2026.

Calificarea în finală îl transformă într-unul dintre cei mai tineri finaliști din istoria recentă a turneului și îi oferă șansa de a câștiga primul titlu ATP din carieră.

De cealaltă parte, Navone a fost declarat sâmbătă cel mai popular jucător din competiție, trofeul fiindu-i înmânat de legendarul Ilie Năstase. În drumul său spre finală, argentinianul a surclasat alți patru tenismeni: 6-4, 7-6 contra lui Christopher O’Connell (Australia), 6-2, 6-1 cu Elmer Moller (Danemarca), 3-6, 6-2, 6-3 cu Alex Molcan (Slovacia), în sferturile competiției, și 5-7, 7-6, 7-5 în semifinala contra olandezului Botic Van De Zandschulp (nr. 62 ATP).

Duel francezo-ceh în finala de dublu

Principalul favorit al turneului de la București a fost canadianul Gabriel Diallo (ATP 36), care a cedat în optimi (2-6, 2-6) în fața slovacului Alex Molcan.

Cei trei tenismeni români (G. Boitan, F. Jianu și R. Țurcanu), înscriși la startul competiției, au fost eliminați încă din primul tur.

De altfel, duminică, dar începând de la ora 11:30, se va disputa, pe un alt teren, și finala de dublu între perechile S.Doumbia/F.Reboul (ambii din Franța) și cehii A.Pavlasek/P.Riki.