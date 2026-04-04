Prima pagină » Sport » Sâmbătă au loc semifinalele la Țiriac Open. Ce partide sunt programate

Sâmbătă au loc semifinalele la Țiriac Open. Ce partide sunt programate

Sâmătă sunt programate semifinalele turneului ATP 250 Țiriac Open, desfășurat la București.
Sâmbătă au loc semifinalele la Țiriac Open. Ce partide sunt programate
Foto: Facebook/Țiriac Open
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 09:51, Sport

Argentinianul Mariano Navone îl întâlnește pe olandezul Botic van de Zandschulp în prima semifinală la simplu, programată după ora 13.00.

Navone l-a învins vineri pe slovacul Alex Molcan, cu 3-6, 6-2, 6-3, în timp ce Botic van de Zandschulp a trecut în două seturi, 6-3, 6-3, de bosniacul Damir Dzumhur.

A doua semifinală este programată după ora 15.00.

Ungurul Fabian Marozsan, favoritul numărul 3 al competiției, îl va întrunta pe spaniolul Daniel Merida.

Marozsan a trecut în sferturi de germanul Daniel Altmaier cu 6-2, 7-6, iar Merida a ajuns în semifinală după abandonul lui Titouan Droguet, la scorul 4-6, 7-6, 3-1.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor