Sâmbătă au loc semifinalele la Țiriac Open. Ce partide sunt programate

Argentinianul Mariano Navone îl întâlnește pe olandezul Botic van de Zandschulp în prima semifinală la simplu, programată după ora 13.00.

Navone l-a învins vineri pe slovacul Alex Molcan, cu 3-6, 6-2, 6-3, în timp ce Botic van de Zandschulp a trecut în două seturi, 6-3, 6-3, de bosniacul Damir Dzumhur.

A doua semifinală este programată după ora 15.00.

Ungurul Fabian Marozsan, favoritul numărul 3 al competiției, îl va întrunta pe spaniolul Daniel Merida.

Marozsan a trecut în sferturi de germanul Daniel Altmaier cu 6-2, 7-6, iar Merida a ajuns în semifinală după abandonul lui Titouan Droguet, la scorul 4-6, 7-6, 3-1.