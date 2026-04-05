Argentinianul Mariano Navone (nr. 60 ATP) a câștigat Țiriac Open

Argentinianul s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5 într-o finală care a durat două ore și aproape 20 de minute (AFLAȚI AICI MAI MULTE DETALII!)

El a ajuns în finală după ce a trecut de alți patru tenismeni: 6-4, 7-6 contra lui Christopher O’Connell (Australia), 6-2, 6-1 cu Elmer Moller (Danemarca), 3-6, 6-2, 6-3 cu Alex Molcan (Slovacia), în sferturile competiției, și 5-7, 7-6, 7-5 în semifinala contra olandezului Botic Van De Zandschulp (nr. 62 ATP).

Mariano Navone a primit sâmbătă din mâinile lui Ilie Năstase și trofeul de cel mai popular jucător din turneu.

Tânărul jucător spaniol Daniel Merida Aguilar, în vâstă de 21 de ani, a marcat la București primele sale meciuri disputate pe tabloul principal al unui turneu ATP, iar parcursul său a depășit toate așteptările.