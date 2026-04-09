Dezvăluirile echipajului Artemis II făcute direct din spațiu. Astronauții au organizat o conferință de presă

Membrii echipajului au declarat în timpul conferinței de presă că au „multe fotografii” și „multe povești” de împărtășit cu lumea despre aventura lor istorică în spațiu, potrivit BBC. Ei au stabilit un record fiind misiunea cu echipaj uman care a ajuns cel mai departe în spațiu.

Pilotul misiunii Victor Glover a fost întrebat despre reintrarea în atmosfera Pământului.

„Trebuie să ne întoarcem. Sunt atât de multe date pe care le-ați văzut deja, toate lucrurile bune se întorc cu noi. Sunt atât de multe alte fotografii, atât de multe alte povești”, a spus el.

Glover a adăugat că echipajul mai are „două zile” înainte de a putea începe să proceseze ceea ce a trăit.

„Mă voi gândi și voi vorbi despre toate aceste lucruri pentru tot restul vieții mele”, a declarat pilotul.

Echipajul a fost întrebat de Los Angeles Times despre cele 40 de minute de „solitudine profundă” în care a pierdut contactul cu Pământul.

Comandantul Reid Wiseman a declarat că echipajul avea multă muncă științifică de făcut și că acestea au fost „probabil cele mai importante observații lunare pentru echipa de geologie”.

„Dar noi patru ne-am luat un moment, am împărțit fursecuri cu arțar pe care le adusese Jeremy și ne-am luat aproximativ trei sau patru minute pentru a reflecta cu adevărat asupra locului în care ne aflam”, a spus el.

Momente emoționante la bordul navei

Pentru Wiseman, „momentul culminant” al misiunii a fost atunci când echipa a numit un crater lunar Carroll după numele soției sale decedate în 2020.

„Cred că atunci când Jeremy a scris numele lui Carroll… atunci am fost copleșit de emoție… și Christina plângea, pentru mine personal, acela a fost un fel de moment culminant al misiunii”, a spus Wiseman.

Astronauții au mai spus că au primit știri de pe Pământ de la rudele lor.

Cei patru astronauți de la bordul navei spațiale Orion și-au încheiat misiunea în jurul Lunii și urmează să aterizeze în Oceanul Pacific, în apropierea orașului american San Diego în noaptea de vineri spre sâmbătă.