Noi dezvăluiri despre relația Orbán-Putin. Premierul maghiar s-a comparat cu un șoarece care ajută un leu

Noi dezvăluiri au fost făcute despre relația dintre liderii maghiari și cei ruși. Viktor Orbán i-a spus lui Vladimir Putin că este dispus să ajute în orice fel referindu-se la războiul din Ucraina. De asemenea, Orbán s-a comparat cu un șoarece care ajută un leu stârnind râsul liderului rus.
Foto: Hepta
Petru Mazilu
07 apr. 2026, 13:05, Politic

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că este gata să ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să găzduiască un summit Rusia-SUA la Budapesta pentru a aborda războiul din Ucraina, potrivit Bloomberg.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, ar fi spus liderul maghiar.

De asemenea, Orbán s-a comparat cu un șoarece care ajută un leu, ceea ce i-a stârnit râsul lui Putin.

Recent, au fost publicate și înregistrările conversațiilor dintre miniștrii de externe din Rusia și Ungaria, Serghei Lavrov și Peter Szijjarto. Într-una dintre conversații, Lavrov a solicitat ridicarea sancțiunilor împotriva unei rude a oligarhului Alisher Usmanov. Szijjarto a răspuns că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește deja o propunere corespunzătoare. Ulterior, ruda a fost eliminată de pe lista sancțiunilor.

La sfârșitul uneia dintre conversațiile înregistrate și publicate, Peter Szijjarto a menționat o vizită la noul sediu al Gazprom adăugând că „sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”.

Conform unor oficiali europeni, stilul de comunicare al lui Szijjarto cu Lavrov amintește mai mult de un contact între o „sursă și un intermediar” decât de o conversație între politicieni egali.

Anterior, s-a mai relatat că Ungaria ar fi putut transmite Moscovei detalii despre discuții private dintre liderii UE.

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în apartament și a amenințat că aruncă în aer tot blocul. Negociatorii, chemați la fața locului
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
Libertatea
Persoanele născute înainte de 1966, avertizate să fie atente la un simptom „serios” al unei boli grave
CSID
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor