Liderii europeni, despre înregistrările în care Péter Szijjártó s-ar oferi să acorde sprijin Rusiei: „Respingător”

Marți, un raport comun, rezultat în urma unei anchete jurnalistice realizate de patru organizații media, VSquare, Delfi, FrontStory și Centrul de Investigații Ján Kuciak,a relevat faptul că în mai multe înregistrări telefonice, scurse în presă, ministrul de Externe al Ungariei i-ar fi spus omologului său rus că ar încerca să modifice lista sancțiunilor UE după bunul plac al Moscovei, notează The Guardian.

Este vorba despre mai multe înregistrări telefonice scurse. Într-una dintre acestea, Péter Szijjártó, i-ar fi spus ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Într-o altă convorbire, el pare să ofere ajutor în legătură cu alte sancțiuni ale UE care au afectat Rusia.

Faptele au stârnit critici

Faptele au stârnit critici din partea a mai multor lideri europeni. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a descris înregistrările audio drept „descurajante" și o confirmare a relației „extrem de îngrijorătoare" dintre Budapesta și Moscova.

„Ceea ce au scos la iveală aceste înregistrări este mai mult decât simpla dependență politică a guvernului de la Budapesta față de Moscova; ele au scos la iveală cât de inacceptabilă și bizară este, de fapt, această relație”, a declarat Tusk.

Tusk a mai precizat că un ministru de Externe al unei țări UE era acuzat că raporta ministrului rus de Externe și că cerea răbdare în timp ce îndeplinea sarcini care păreau să fie în interesul Rusiei. „Cu greu mi-am putut imagina ceva mai respingător”, a declarat Tusk.

Premierul Irlandei, Micheál Martin a precizat că ancheta a confirmat ceea ce mulți bănuiau de mult timp. „Cred că este o evoluție foarte sinistră. Modul respectuos din conversație a fost alarmant, este inacceptabil”, a declarat el.

De asemenea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas a declarat că miniștrii europeni ar trebui să lucreze pentru Europa, nu pentru Rusia.

Ministrul de Externe al Ungariei acuză că serviciile de spionaj i-au interceptat conversațiile

Szijjártó nu a negat că au avut loc convorbirile cu Lavrov. În schimb, el a spus că i-au fost interceptate conversațiile.

„Este un scandal uriaș… faptul că serviciile secrete străine mi-au interceptat în mod continuu convorbirile telefonice și că aceste servicii secrete străine au făcut publice acum aceste convorbiri cu o săptămână și jumătate înainte de alegerile parlamentare din Ungaria”, a declarat Péter Szijjártó într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Scandal chiar în pragul alegerilor

Înregistrările audio au fost scurse în contextul în care Orbán și partidul său, Fidesz, a cărui guvernare de 16 ani a fost marcată de critici pentru slăbirea instituțiilor democratice, erodarea libertății presei și subminarea statului de drept, se confruntă cu o bătălie dificilă în perspectiva alegerilor din 12 aprilie.

Majoritatea sondajelor indică faptul că Orbán și Fidesz se află în urma lui Péter Magyar, un fost membru de frunte al partidului Fidesz, și a partidului său de opoziție, Tisza.

Alegerile sunt urmărite cu mare interes dincolo de granițele Ungariei, întrucât rezultatul ar putea zgudui UE și mișcările de extremă dreapta de pe întreg globul.

Orbán, apropiat de Rusia

Cu toate că Ungaria este membră UE, Viktor Orbán a rămas apropiat de Vladimir Putin după începerea războiului din Ucraina, blocând în repetate rânduri inițiativele UE de a sprijini Kievul, ceea ce i-a determinat pe unii critici să-l numească „calul troian al lui Putin” în UE

Înregistrările publicate marți, vin după ce săptămâna trecută Szijjártó a fost din nou în centrul aceluiași scandal, existând dezvăluiri că acesta ar fi avut conversații telefonice regulate cu ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, pentru a-i transmite detalii despre reuniunile confidențiale ale UE.

Inițial, Szijjártó a respins acuzația, însă ulterior oficialul maghiar a recunoscut că a vorbit cu Lavrov înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE despre agenda și deciziile acestora, descriind astfel de conversații drept „diplomație”.