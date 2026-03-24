Ministrul ungar de Externe admite că l-a sunat pe omologul rus în timpul unor reuniuni ale UE

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a recunoscut că ia legătura în mod regulat cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private ale UE.

Potrivit Euronews, ministrul ungar a afirmat că dialogul cu partenerii din afara UE reprezintă esența diplomației.

Szijjarto a abordat subiectul privind dezvăluirile The Washington Post în cadrul unui eveniment de campanie electorală în Keszthely, Ungaria. Acesta a explicat că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează în mod direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó, potrivit sursei citate.

Anterior, guvernul de la Budapesta a respins acuzațiile care îl vizează pe Szijjarto, calificând informațiile drept „știri false”.

Săptămâna trecută, publicația The Washington Post a relatat că Szijjártó era în contact regulat cu Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, comunicând cu acesta în timpul pauzelor.

De asemenea, luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice situația, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”.