Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană cere clarificări din partea Ungariei, după acuzațiile că Budapesta ar fi împărtășit informații cu Rusia

Comisia Europeană cere clarificări din partea Ungariei, după acuzațiile că Budapesta ar fi împărtășit informații cu Rusia

Comisia Europeană vrea ca Ungaria să „clarifice” acuzațiile din ultimele zile, potrivit cărora ministrul ungar de Externe ar fi împărtășit Moscovei informații din discuții confidențiale cu alte state membre UE.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
23 mart. 2026, 15:35, Știri externe

Comisia Europeană dorește ca Budapesta să fie cu un set de clarificări în privința acuzațiilor potrivit cărora ministrul ungar de externe ar fi împărtășit Moscovei informații provenite din discuții confidențiale cu alte state membre ale UE.

Potrivit POLITICO, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru afaceri externe, Anitta Hipper, a calificat aceste informații drept „extrem de îngrijorătoare”, deoarece încrederea dintre statele membre și instituțiile blocului este fundamentală pentru funcționarea UE.

Comisia așteaptă „clarificări” din partea guvernului maghiar, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate.

Momentan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a comentat încă aceste afirmații.Un reprezentant al Comisiei a precizat, la solicitarea POLITICO, faptul că von der Leyen se află în Australia. „Nu sunt sigură că a văzut deja aceste informații”, a spus purtătoarea de cuvânt adjunctă a Comisiei, potrivit sursei citate.

Informația vine în contextul în care un articol publicat de The Washington Post dezvăluia că Budapesta a păstrat legătura cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina, dar și că ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a folosit chiar și pauzele din timpul întâlnirilor cu alte țări din UE pentru a-și informa omologul rus, Serghei Lavrov.

Drept urmare, Ungaria este exclusă din discuțiile confidențiale ale UE, iar cinci diplomați europeni au confirmat pentru POLITICO faptul că temerile privind scurgerile de informații către Kremlin există de ani de zile.

