Moment viral: astronauții Artemis II rămân în tăcere după discursul lui Donald Trump

Echipajul Artemis II a primit un apel de felicitare după survolul Lunii. Donald Trump i-a felicitat pe astronauți pentru succesul misiunii. În timpul conversației, Trump s-a adresat în special astronautului canadian Jeremy Hansen. El a menționat că a discutat recent cu fostul jucător de hochei Wayne Gretzky și cu premierul Canadei. Trump a spus că aceștia sunt foarte mândri de realizările echipajului, mai arată Euronews.

După discursul lui Trump, conversația a fost urmată de o pauză lungă. Niciun astronaut nu a răspuns timp de peste un minut. Momentul a părut stânjenitor pentru participanți. Ulterior, cineva din echipa de comunicații a întrebat dacă legătura funcționează în continuare. Verificarea a confirmat că sistemele funcționau normal. Trump a răspuns imediat că se află în continuare pe linie. Acest lucru a sugerat că nu a existat niciun decalaj tehnic în comunicare.

Awkward scenes aboard Artemis II as Trump stops ranting and none of the astronauts have anything left to say to him, leading to extended dead air pic.twitter.com/4PjfPhfgY8 — Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2026

Înregistrarea momentului a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Numeroși utilizatori au comentat tăcerea astronauților. Unii au glumit că nici măcar la sute de mii de kilometri de Pământ nu se poate evita un discurs al lui Trump. Alții au interpretat momentul drept o reacție deliberată a echipajului. Misiunea Artemis II este prima misiune cu echipaj care survolează Luna după programul Apollo. Echipajul este format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen. Astronauții se află acum în drumul de întoarcere spre Pământ. Amerizarea capsulei este programată pentru 10 aprilie.