Lululemon, retailerul care produce haine sport, își deschide magazine în România. Când vor fi inaugurate primele unități

Săptămâna trecută, Lululemon și-a concediat directorul general, iar investitorul activist Elliott Management a anunțat că a acumulat o participație de 1 miliard de dolari în brandul de athleisure. Potrivit informațiilor apărute, investitorul dorește să o numească în funcția de CEO pe fosta directoare Ralph Lauren, Jane Nielsen, scrie retaildetail.eu.

Lululemon înregistrează o încetinire a creșterii pe piața sa de origine din America de Nord și pierde cotă de piață în fața unor competitori noi. De-a lungul acestui an, brandul a pierdut aproape jumătate din valoarea sa de piață. În mod evident, veștile bune erau binevenite, iar anunțul privind extinderea a oferit exact acest lucru.

Anul viitor, Lululemon va intra pe piețele din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România, cu ajutorul partenerului de franciză Arion Retail Group. Intrarea, anunțată anterior, pe piața din India va avea loc tot printr-un parteneriat, cu Tata CLiQ.