Lululemon, retailerul care produce haine sport, își deschide magazine în România. Când vor fi inaugurate primele unități

Lululemon se va extinde în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în România, prin sistem de franciză. Brandul de articole sportive va fi lansat și în India. Anunțul vine după o săptămână turbulentă pentru producătorul american de colanți de yoga.
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
19 dec. 2025, 10:20, Economic

Săptămâna trecută, Lululemon și-a concediat directorul general, iar investitorul activist Elliott Management a anunțat că a acumulat o participație de 1 miliard de dolari în brandul de athleisure. Potrivit informațiilor apărute, investitorul dorește să o numească în funcția de CEO pe fosta directoare Ralph Lauren, Jane Nielsen, scrie retaildetail.eu.

Lululemon înregistrează o încetinire a creșterii pe piața sa de origine din America de Nord și pierde cotă de piață în fața unor competitori noi. De-a lungul acestui an, brandul a pierdut aproape jumătate din valoarea sa de piață. În mod evident, veștile bune erau binevenite, iar anunțul privind extinderea a oferit exact acest lucru.

Anul viitor, Lululemon va intra pe piețele din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România, cu ajutorul partenerului de franciză Arion Retail Group. Intrarea, anunțată anterior, pe piața din India va avea loc tot printr-un parteneriat, cu Tata CLiQ.

