Rata şomajului în trimestrul trei a fost de 6%. Tinerii, cei mai afectați

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul trei de 63,4%, în creștere cu 0,1% faţă de trimestrul doi din 2025. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi, 71,7%, faţă de 54,9% la femei, şi la persoanele din mediul urban, 70,2%, faţă de 56,1% în mediul rural.

Rata de ocupare a tinerilor, cu vâsrte cuprinse între 15 și 24 de ani, a fost de 17,9%.

Rata şomajului în trimestrul trei a fost de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată în trimestrul doi.

Rata a fost de 6,1% în rândul bărbaților și de 5,8% la femei, iar pe medii rezidenţiale a fost de 9,9% în mediul rural, faţă de 2,8% în mediul urban.

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (27,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).