De 17 ori mai multe mașini electrice în Europa până în 2027: O companie de stat din China intră puternic pe piața europeană

Grupul Guangzhou Automobile (GAC) – companie de stat din China, și-a anunțat planurile ambițioase pentru piața auto europeană: o creștere exponențială a vânzărilor de mașini electrice în următorii doi ani. Potrivit unui interviu acordat marți pentru CNBC de către Wei Haigang, președintele GAC International, obiectivul companiei este clar: „Europa este una dintre cele cinci piețe principale ale noastre și este o piață strategică”.

Modele electrice și planuri hibride pentru Europa

Până la finalul anului 2025, compania estimează că va vinde în jur de 3.000 de mașini electrice în Europa, iar până în 2027 speră să depășească 50.000, o creștere considerabilă într-un interval foarte scurt.

Gigantul auto de stat a participat recent la salonul auto IAA Mobility din München, unde a prezentat două dintre modelele sale complet electrice: Aion V și Aion UT. Wei a precizat și că firma are în plan să lanseze în Europa și un model plug-in hybrid – un automobil care combină un motor electric cu unul pe benzină și care poate fi încărcat la priză.

Grupul ia în calcul fabrici auto direct în Europa

Chiar dacă Uniunea Europeană a impus tarife suplimentare pentru mașinile electrice produse în China, GAC nu pare descurajată. Dimpotrivă, compania ia în calcul producția locală în Europa, pentru a reduce costurile și a evita barierele comerciale.

„Sperăm ca guvernul chinez și Uniunea Europeană să negocieze pentru a reduce tarifele. În viitor, vrem să accelerăm procesul de localizare a producției, astfel încât să putem fabrica mașini în Europa, pentru Europa”, a declarat șeful companiei chineze.

Prducătorii chinezi și-au dublat cota de piață

Extinderea GAC în Europa are loc într-un context în care tot mai multe companii chineze, precum BYD și Xpeng, pătrund agresiv pe piață, iar marii producători europeni, cum sunt BMW și Mercedes, resimt tot mai mult presiunea concurenței.

Potrivit firmei de analiză Jato Dynamics, cota de piață a producătorilor chinezi de mașini electrice în Europa s-a dublat în prima jumătate a acestui an, ajungând la puțin peste 5%, o creștere rapidă care nu poate fi ignorată, spun analiștii.