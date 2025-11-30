Prima pagină » Social » Salvamont avertizează: evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă

Salvamont avertizează: evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă

Salvamont Brașov avertizează turiștii să evite toate traseele montane aflate la peste 1.800 de metri altitudine, unde stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma orice drumeție într-un pericol major.
Sursa foto: Facebook/Salvamont
Gabriel Pecheanu
30 nov. 2025, 16:17, Social

Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov transmit un avertisment ferm turiștilor și recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma rapid orice tură într-o situație periculoasă.

Autoritățile montane subliniază că parcurgerea traseelor, indiferent de altitudine, necesită un echipament complet și adaptat sezonului: îmbrăcăminte adecvată, echipament special, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină și baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie făcută riguros, cu evaluarea condițiilor meteo, a timpilor de deplasare și a orei estimate de întoarcere.

Salvamont Brașov insistă ca turiștii să nu pornească singuri pe munte și reamintește că vremea la altitudine se poate schimba brusc, afectând semnificativ siguranța deplasării. Autoritățile recomandă responsabilitate și prudență maximă în următoarea perioadă.