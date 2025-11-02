Tragedie în Alpii din nordul Italiei: Cinci turiști au murit sub o avalanșă

Cinci turiști germani au murit în urma unei avalanșe produse sâmbătă după-amiază în masivul Ortles, din Tirolul de Sud, Italia, au anunțat duminică echipele de salvare montană.

Trupurile a trei victime, doi bărbați și o femeie, au fost recuperate sâmbătă, iar ceilalți doi dispăruți, un bărbat și fiica sa de 17 ani, au fost găsiți duminică dimineață.

„Au fost trași de avalanșă până în partea inferioară a văii unde s-a produs accidentul”, a declarat purtătorul de cuvânt al echipelor alpine de salvare, Federico Catania.

Acesta a precizat că salvatorii se retrag în vale, din cauza condițiilor meteo tot mai dificile la altitudine.

Avalanșa s-a produs în jurul orei 16:00, în apropierea vârfului Cima Vertana, la peste 3.500 de metri altitudine.

Nu este clar de ce alpiniștii se aflau încă în ascensiune la acea oră târzie, au spus salvatorii.

Potrivit informațiilor preliminare, grupul era format din trei echipe de alpiniști care se deplasau independent.

Doi bărbați au supraviețuit și au fost transportați cu elicopterul la un spital din Bolzano.

Tirolul de Sud este o zonă populară printre turiștii germani pasionați de alpinism, iar avalanșele reprezintă un pericol constant în Alpii italieni, Italia având una dintre cele mai ridicate rate anuale de decese din Europa în rândul practicanților de schi alpin și drumeții montane.