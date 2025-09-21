Italia și Austria doboară un record prin deschiderea celui mai lung tunel feroviar din lume: 64 km sub Alpi

Italia și Austria au anunțat forarea diafragmei finale a Tunelului de Explorare Alpină , prima conexiune subterană directă dintre cele două țări. Acesta este primul pas în construcția Tunelului de Bază Brenner, un proiect de infrastructură care, la finalizare în 2032, va fi cel mai lung tunel feroviar din lume, cu o lungime de 64 de kilometri, scrie 20minutos.

Construcția a fost posibilă datorită tunelerului Flavia, o mașină de înaltă precizie operată de WeBuild, care a excavat peste 14 kilometri sub impunătorii Alpi. Acest tuneler a deschis galeria de bază, o infrastructură cu două tuburi paralele care leagă ambele țări. De remarcat faptul că infrastructura necesită lucrări suplimentare, cum ar fi betonarea finală, ventilația, sistemele de semnalizare și multe altele.

Cel mai lung tunel subteran din lume

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a numit finalizarea primei faze „un moment istoric”, deoarece obiectivul nu este doar consolidarea conexiunilor, ci și integrarea continentală. Mai mult, ministrul Infrastructurii, Matteo Salvini, a declarat că acest tunel va optimiza comerțul și va facilita mobilitatea pasagerilor , aspecte importante pentru economia regională.

Tunelul de bază Brenner a fost proiectat pentru a permite utilizarea trenurilor de mare viteză cu o viteză de 250 km/h, reducând timpii de călătorie. De exemplu, călătoria dintre Fortezza și Innsbruck, care durează în prezent aproximativ 80 de minute, va fi finalizată în doar 25 de minute.

Planul include, de asemenea, măsuri de minimizare a impactului asupra mediului în timpul construcției și al exploatării viitoare, transformând această infrastructură într-un model de inginerie avansată. În plus, integrarea sa cu alte proiecte alpine, cum ar fi tunelul Lyon-Torino, este așteptată să consolideze un coridor feroviar strategic care leagă nordul și sudul Europei.