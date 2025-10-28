Preşedintele Camerei Reprezentanţilor respinge ideea unui al treilea mandat pentru Trump

Privind posibilitatea ca Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat, Mike Johnson a spus: „Nu văd o cale pentru asta”, adăugând că modificarea Constituţiei americane ar fi un proces prea dificil.

Declaraţiile sale vin după ce preşedintele Trump a sugerat luni că ar fi deschis la o candidatură pentru al treilea mandat. Acesta nu a exclus luni posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă la alegerile din 2028, spunând „i-ar plăcea foarte mult să o facă”.

De asemenea, săptămâna trecută, Steve Bannon a declarat într-un interviu pentru The Economist că ar exista „un plan” pentru a-i asigura lui Trump un al treilea mandat. „Trump va fi preşedinte în 2028, iar oamenii ar trebui să se obişnuiască cu această idee. (…) La momentul potrivit, vom dezvălui care este planul”, a spus Bannon.

Constituţia americană prin cel de-al 22-lea Amendament menţionează că preşedinţii pot fi aleşi pentru maxim două mandate, iar abrogarea amendamentului ar necesita aprobarea a două treimi din Camera Reprezentanţilor şi Senat.