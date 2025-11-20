OpenAI avertizează: Chat GPT-5 accelerează cercetarea științifică, dar nu poate lucra singur

Deși modelul Chat GPT-5 poate ajuta cercetătorii să avanseze mai rapid în experimente, literatura de specialitate sau demonstrații matematice, compania subliniază că sistemul nu poate conduce autonom un proiect științific.

Raportul este primul rezultat al echipei OpenAI for Science, formată din cercetători interni și academicieni din universități precum Vanderbilt, Berkeley, Columbia, Cambridge și Oxford. Scopul programului este ca modelele de inteligență artificială să reducă timpul necesar pentru testarea ipotezelor și pentru extragerea concluziilor din seturi masive de date.

Rezultate promițătoare, dar cu limite clare

În mai multe studii de caz, Chat GPT-5 a identificat în câteva minute cauza unui fenomen imunologic pe care cercetătorii îl studiau de luni întregi; a realizat căutări academice profunde, conectând teorii matematice din domenii diferite, inclusiv din lucrări în alte limbi; a contribuit la demonstrarea a patru rezultate noi în matematică, printre care completarea unei probleme de teorie a numerelor atribuite lui Paul Erdős (#848); a oferit argumente alternative, uneori mai elegante, pentru probleme din teoria grafurilor.

Cu toate acestea, modelul poate halucina citări, mecanisme sau demonstrații, poate rata subtilități de specialitate și poate continua linii greșite de raționament dacă nu este corectat.

Un „partener rapid”, dar nu un cercetător autonom

OpenAI afirmă că Chat GPT-5 nu se apropie de statutul de „intern de cercetare complet capabil” și că toate concluziile trebuie verificate de experți umani. Modelele de acest tip sunt văzute ca instrumente care extind suprafața de explorare și accelerează părți ale fluxului de lucru, nu ca înlocuitori ai metodelor științifice tradiționale.

Matematicianul Tim Gowers, implicat într-unul dintre studii, a descris modelul drept „un critic foarte rapid și foarte informat, util pentru a testa idei, dar insuficient pentru a semna o lucrare de cercetare”.

Inteligența artificială generală nu este (încă) aproape

Deși progresele față de ultimii ani sunt semnificative, OpenAI insistă că aceste rezultate nu indică apropierea de inteligența artificială generală.

„Nu considerăm că aceste rezultate arată că suntem aproape de inteligența artificială generală”, a declarat compania, subliniind că accentul cade acum pe testarea modelelor în fluxuri reale de lucru științific, acolo unde pot apărea atât capabilitățile, cât și limitele.