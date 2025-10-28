Acțiunile PayPal, creștere cu 14% după acordul de plată ChatGPT

PapPal a anunțat marți că a semnat un acord cu OpenAI, adoptând Agentic Commerce Protocol (ACP) pentru a integra portofelul său digital în ChatGPT. Această mișcare permite utilizatorilor ChatGPT să descopere și să cumpere de la milioane de comercianți susținuți de PayPal, în timp ce vânzătorii pot lista stocurile fără o înregistrare separată, scrie Baha.

„Sute de milioane de oameni apelează la ChatGPT în fiecare săptămână pentru ajutor în sarcinile zilnice, inclusiv găsirea produselor pe care le iubesc, iar peste 400 de milioane folosesc PayPal pentru a face cumpărături”, a declarat Alex Chriss, președinte și CEO al PayPal.

„Prin parteneriatul cu OpenAI și adoptarea Protocolului de Comerț Agentic, PayPal va alimenta experiențele de plată și comerț care ajută oamenii să treacă de la chat la finalizarea comenzii în doar câteva atingeri pentru bazele noastre comune de clienți”. a mai spus acesta.

Acțiunile PayPal au crescut cu 14% în tranzacțiile premarket de la New York, în urma anunțului.