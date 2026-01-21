Trump spune că ar putea rămâne cu un singur candidat pentru funcția de președinte al Fed

„Am ajuns la trei, dar am ajuns la doi. Și probabil vă pot spune că, în mintea mea, am ajuns la unul”, a declarat el pentru CNBC la Davos, când a fost întrebat cine îl va înlocui pe actualul președinte Jerome Powell, o țintă frecventă a furiei lui Trump, scrie Reuters.

Întrebat despre Hassett, Trump a răspuns: „Sincer să fiu, aș vrea să-l păstrez unde este. Nu vreau să-l pierd. Se descurcă foarte bine la televizor”.

Trump a spus că toți cei trei candidați sunt buni, adăugând că directorul de investiții în obligațiuni al BlackRock, Rick Rieder, a fost „foarte impresionant” în cadrul interviului.

Ceilalți doi candidați numiți de Trump și de principalii săi consilieri sunt guvernatorul Fed Christopher Waller și fostul guvernator Fed Kevin Warsh. Marți, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că președintele a redus lista la patru candidați.

Trump și-a reînnoit criticile la adresa lui Powell pentru că a așteptat prea mult să reducă ratele dobânzilor și pentru conducerea generală a Fed.

Întrebat despre Bessent ca posibil candidat, Trump l-a numit fantastic, dar a repetat că șeful Trezoreriei dorește să rămână în funcția actuală. Bessent a declarat că se așteaptă la o decizie privind următorul președinte al Fed cu puțin înainte sau după summitul de la Davos.

Trump a declarat că își dorește un președinte al Fed similar cu fostul președinte Alan Greenspan, care a ocupat această funcție timp îndelungat. El a afirmat că nu consideră că o creștere economică puternică este neapărat inflaționistă sau necesită creșterea ratelor dobânzilor și a criticat reacția piețelor.

„În trecut, când aveai rezultate bune, anunțai cifre bune și bursa creștea. Acum, bursa se prăbușește de fiecare dată, deoarece se crede că toată lumea va crește ratele”, a declarat el.

Greenspan s-a alăturat săptămâna trecută altor foști înalți oficiali din domeniul finanțelor pentru a condamna lansarea de către administrația Trump a unei anchete penale împotriva lui Powell.

Bessent și Trump l-au criticat pe Powell pentru modul în care a gestionat politica monetară și ratele dobânzilor. Mai recent, Departamentul de Justiție a emis o citație către Powell în legătură cu renovarea sediului Fed.

Powell a spus că amenințarea cu acuzații penale este o consecință a faptului că Fed stabilește ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a ceea ce servește interesului public, rather than following the preferences of the president.

Trump l-a numit pe Powell în această funcție în 2017, iar fostul președinte Joe Biden l-a numit din nou.

Trump a declarat că viața lui Powell „nu va fi foarte fericită” dacă acesta decide să-și termine mandatul la Fed, care se încheie în 2028, în loc să demisioneze în mai, când îi expiră mandatul de președinte. Powell a păstrat tăcerea cu privire la planurile sale

„Cred că vrea să plece”, a spus Trump. „Vom afla. Dacă rămâne, rămâne.”