Cum au început bursele europene noua săptămână

Investitorii sunt atenți atât la tensiunile geopolitice, cât și la evenimentele economice majore programate în zilele următoare.

În Marea Britanie, FTSE 100, indicele care urmărește evoluția celor mai mari 100 de companii listate la Bursa din Londra, a deschis aproape de nivelurile de la finalul săptămânii trecute.

Bursa din Germania scade, Franța rămâne stabilă

În Germania, DAX, principalul indice al Bursei din Frankfurt, care include cele mai importante 40 de companii ale celei mai mari economii europene, a scăzut cu aproximativ 0,3% la deschiderea ședinței, potrivit CNBC.

La Paris, CAC 40, indicele ce reflectă evoluția celor mai mari 40 de companii listate la Bursa franceză, a rămas aproape neschimbat la începutul tranzacțiilor. CAC 40 este influențat în special de sectoare precum energia, industria, bunurile de lux și sectorul financiar.

Scăderi și pe bursa din Italia

Ședința de tranzacționare din Italia a început cu scăderi. FTSE MIB, indicele care reunește cele mai lichide și capitalizate companii de pe Bursa din Milano, a coborât cu aproximativ 0,4%, influențat de scăderile acțiunilor bancare.

Noi tensiuni comerciale

Pe plan geopolitic, piețele rămân atente la tensiunile reapărute între Statele Unite și Canada. Premierul canadian a exclus posibilitatea unui acord de liber schimb cu China, după ce Washingtonul a amenințat cu tarife vamale în cazul unui acord comercial Canada-China. Astfel de declarații pot alimenta îngrijorări legate de escaladarea conflictelor comerciale globale, cu efecte asupra piețelor europene.

Investitorii așteaptă semnale de la FED

În paralel, investitorii urmăresc cu interes evoluțiile din Statele Unite, unde urmează o săptămână intensă de raportări financiare. Peste 90 de companii din indicele S&P 500 – care grupează cele mai mari societăți listate din SUA – urmează să publice rezultatele trimestriale, un test important pentru starea economiei americane.

Un alt punct-cheie al săptămânii este reuniunea Rezervei Federale a SUA, care va anunța prima decizie de politică monetară din acest an. Deși este de așteptat ca dobânda de referință să rămână neschimbată, investitorii caută semnale privind momentul în care banca centrală americană ar putea începe reducerea ratelor. Decizia FED influențează puternic piețele din întreaga lume, inclusiv pe cele europene.