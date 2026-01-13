Ancheta administrației Trump asupra lui Powell, președintele Fed, stârnește reacții negative

Șeful Fed a calificat această măsură drept un „pretext” pentru a câștiga influență asupra ratelor și dobânzilor, precum și condamnări din partea foștilor șefi ai Fed și a membrilor cheie ai Partidului Republican al lui Trump, chiar dacă președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că va lăsa procesul „să se desfășoare”, scrie Reuters.

Amenințarea Departamentului Justiției cu punerea sub acuzare, aparent axată pe comentariile făcute de Powell în fața Congresului cu privire la un proiect de renovare a clădirii, a determinat, de asemenea, creșterea ratelor dobânzilor la obligațiunile pe termen lung ale Trezoreriei SUA, investitorii analizând ce ar putea însemna o Fed mai puțin independentă pentru inflație și politica monetară.

Dacă se amplifică, o astfel de reacție a pieței ar putea limita eforturile lui Trump de a remodela Fed, considerată cea mai influentă bancă centrală din lume și o piatră de temelie a sistemului financiar mondial. O creștere a costurilor împrumuturilor pe termen lung ar putea, de asemenea, să se întoarcă împotriva eforturilor lui Trump de a aborda preocupările generale legate de „accesibilitate”.

Reacții în lanț

Independența băncilor centrale, cel puțin în ceea ce privește stabilirea ratelor și dobânzilor pentru a controla inflația, este considerată un principiu central al unei politici economice solide, izolând factorii de decizie monetară de considerentele politice pe termen scurt și permițându-le să se concentreze pe eforturile pe termen lung de menținere a prețurilor relativ stabile.

Luni, foștii președinți ai Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke și Alan Greenspan, s-au alăturat foștilor lideri ai politicii economice guvernamentale din ambele partide politice pentru a trage un semnal de alarmă.

„Așa se elaborează politica monetară în piețele emergente cu instituții slabe, cu consecințe extrem de negative asupra inflației și funcționării economiilor lor în general”, au scris ei. Băncile centrale globale, inclusiv șefii băncilor centrale franceze și canadiene, și-au exprimat public solidaritatea.

„O greșeală uriașă”

Senatorul republican american Thom Tillis, membru al Comitetului bancar al Senatului care examinează candidații prezidențiali pentru Fed, a calificat duminică această mișcare drept „o greșeală uriașă”. El a declarat că se va opune oricărui candidat al lui Trump la Fed, inclusiv celui care va fi numit succesor al lui Powell în funcția de șef al băncii centrale, „până când această chestiune juridică va fi complet rezolvată”.

Luni, el a fost susținut în condamnarea acestei evoluții de către colegul său din Comisia bancară Kevin Cramer și senatoarea Lisa Murkowski, care a scris pe X că „miza este prea mare pentru a ignora problema: dacă Rezerva Federală își pierde independența, stabilitatea piețelor noastre și a economiei în general va avea de suferit”.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, i-a spus lui Trump duminică că ancheta „a creat haos” și ar putea avea efecte negative asupra piețelor financiare, a raportat Axios luni, citând două surse.

Cu toate acestea, mulți republicani nu au luat apărarea lui Powell, în special președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a declarat reporterilor că va lăsa procesul „să se desfășoare”.

În ciuda creșterii ratelor pe termen lung, reacția pieței a fost relativ moderată. Aurul a atins un nivel record, iar dolarul a scăzut. Principalii indici bursieri americani au deschis în scădere, dar s-au recuperat în tranzacțiile de după-amiază, datorită câștigurilor înregistrate de acțiunile din domeniul inteligenței artificiale și de Walmart.