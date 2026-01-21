Trump semnează un ordin pentru a limita investitorii de pe Wall Street în sectorul locuințelor unifamiliale

„Pentru a menține oferta de case unifamiliale pentru familiile americane și a crește șansele de a deveni proprietari de locuințe, politica administrației mele este ca investitorii instituționali mari să nu cumpere case unifamiliale care ar putea fi achiziționate de familii”, a declarat Trump în decret, scrie Reuters.

Trump, sub presiunea de a răspunde preocupărilor alegătorilor cu privire la accesibilitatea locuințelor înaintea alegerilor parlamentare din acest an, a promovat recent o serie de propuneri politice majore menite să stimuleze achiziționarea de locuințe și să reducă costurile de trai.

La începutul lunii ianuarie, Trump a ordonat Fannie Mae și Freddie Mac să cumpere obligațiuni ipotecare în valoare de 200 de miliarde de dolari pentru a reduce costurile locuințelor.

Ordinul lui Trump de marți îi impune administrației sale să promoveze vânzarea de locuințe către cumpărători individuali, să restricționeze programele federale care facilitează vânzarea de case unifamiliale către investitorii de pe Wall Street și să revizuiască achizițiile efectuate de investitorii mari.

DOJ și FTC vor revizui tranzacțiile mari

Departamentul de Justiție și Comisia Federală pentru Comerț vor „revizui achizițiile efectuate de marii investitori din perspectiva practicilor anticoncurențiale și vor acorda prioritate aplicării legii împotriva anumitor practici ale investitorilor instituționali pe piața închirierii de case unifamiliale”, potrivit unei fișe informative publicate de Casa Albă. Ordinul instruiește agențiile federale să permită persoanelor fizice și altor investitori neinstituționali să cumpere proprietăți executate silit înaintea investitorilor.

Casa Albă va pregăti, de asemenea, recomandări legislative pentru a codifica politicile menite să împiedice investitorii instituționali mari să achiziționeze case unifamiliale.

Instituții de pe Wall Street, precum Blackstone, American Homes 4 Rent și Progress Residential, au cumpărat mii de case unifamiliale de când criza financiară din 2008 a dus la o val de executări silite ale caselor.

Până în iunie 2022, investitorii instituționali dețineau aproximativ 450.000 de case, sau aproximativ 3% din totalul caselor unifamiliale închiriate la nivel național, potrivit unui studiu realizat în 2024 de către Oficiul pentru Responsabilitate Guvernamentală.

O mișcare a lui Trump de a viza proprietarii de pe Wall Street l-ar alinia cu democrații, care de ani de zile critică achiziționarea de case de către corporații, susținând că aceasta a contribuit la creșterea costurilor locuințelor, și au încercat fără succes să promoveze proiecte de lege pentru a combate această tendință.