Prima pagină » Politic » Mai mulți oficiali mexicani, inclusiv guvernatorul statului Sinaloa, acuzați în SUA pentru legături cu cartelurile de droguri

Mai mulți oficiali mexicani, inclusiv guvernatorul statului Sinaloa, acuzați în SUA pentru legături cu cartelurile de droguri

Mai mulți oficiali mexicani, inclusiv guvernatorul statului Sinaloa, au fost acuzați în SUA pentru legături cu cartelurile de droguri din Mexic. 10 persoane au fost acuzate de procurorii americani. Cazul ar putea tensiona și mai mult relațiile dintre SUA și Mexic.
Mai mulți oficiali mexicani, inclusiv guvernatorul statului Sinaloa, acuzați în SUA pentru legături cu cartelurile de droguri
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
30 apr. 2026, 07:33, Politic

Procurorii americani au formulat acuzații împotriva guvernatorului statului Sinaloa din Mexic, Ruben Rocha Moya, și a nouă actuali și foști oficiali, potrivit Al Jazeera. Mexicanii sunt acuzați de legături cu cartelul drogurilor Sinaloa.

În rechizitoriul publicat miercuri la New York, Rocha Moya, în vârstă de 76 de ani, și alte nouă persoane sunt acuzate au lucrat cu liderii cartelului pentru a transporta cantități mari de narcotice în SUA în schimbul sprijinului politic și al mitei.

Procurorii americani mai spun că acest sprijin s-a extins până la campania electorală din 2021 a lui Rocha Moya, când membrii facțiunii „Chapitos” a cartelului ar fi contribuit la victoria în alegeri. Conform rechizitoriului, agenții cartelului au răpit și amenințat candidații opoziției și au furat buletinele de vot ale rivalilor săi.

Departamentul de Justiție al SUA a transmis că cei mai mulți suspecți erau în legătură cu fiii cofondatorului cartelului Sinaloa, Joaquin „El Chapo” Guzman, care execută o condamnare pe viață în SUA.

Probleme pe scena politică din Mexic

Rocha Moya a respins acuzațiile, numindu-le nefondate și fără dovezi. Într-o declarație publică, el a spus că este un atac politic, nu doar împotriva sa, ci și împotriva formațiunii politice Morena, aflată la guvernare. Cazul reprezintă o bătaie de cap și pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Dacă va lua măsuri împotriva politicienilor acuzați riscă o criză politică în țară, iar în caz contrar ar putea ajunge la o confruntare diplomatică cu americanii.

Actele de acuzare împotriva politicienilor mexicani de rang înalt sunt rare, iar cazul ar putea indica o schimbare în abordarea Washingtonului în ceea ce privește combaterea cartelurilor de droguri.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor