Nicușor Dan respinge acuzațiile de troc politic cu PSD pe numirea procurorilor: „O prefer pe doamna Chiriac”. Ce așteaptă de la șefii parchetelor

„Nu contează funcția de adjunct în direcția pe care PG, DNA, DIICOT o ia. Florența și Voineag au candidat la funcția de adjuncți. I-am și criticat. Au candidat la funcția de adjunct, au trecut de un test, nu am motive de a-i respinge”, a spus Dan.

„N-a fost un troc politic. Dintre numele care contează, domnul Cerbu, doamna Chiriac, domnul Miron, ierarhia nu e cea care o spuneți dvs. O prefer pe doamna Chiriac”, spune președintele Nicușor Dan.

Președintele Dan a respins insistent criticile ziariștilor cu privire la Cristina Chiriac: „Nu e așa, nu e deloc așa. A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între doi adulți”.

„Eu n-am putut să vorbesc și am colectat în conferința de presă tot ce s-a spus în spațiul public. Mare parte din critici au venit la doamna Chiriac. (…) Aștept ca procurorii să dinamizeze activitatea parchetelor pentru că dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, nu se răspunde la așteptări: lupta anticorupție”, spune Dan.

„De la domnul Miron aștept o luptă reală cu traficul de droguri. Una dintre probleme a fost că parchetele s-au ascuns după indicatori”, a declarat președintele României, adăugând că așteptă rezultate și pe evaziunea fiscală.

„Primele rezultate le aștept în 6 luni”, a precizat Dan.