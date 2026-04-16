Nicușor Dan, replică lui Tudor Chirilă și CTP după criticile aduse: „Toată simpatia pentru oamenii care mă critică acum"

Nicușor Dan, replică lui Tudor Chirilă și CTP după criticile aduse: „Toată simpatia pentru oamenii care mă critică acum”

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că reacțiile critice apărute după numirea procurorilor, inclusiv din partea unor susținători, sunt firești într-o societate implicată.
Nicușor Dan, replică lui Tudor Chirilă și CTP după criticile aduse: „Toată simpatia pentru oamenii care mă critică acum”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Nițu Maria
16 apr. 2026, 18:46, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit joi seară, la Europa FM, despre valul de critici venite inclusiv din partea mai multor persoane publice, inclusiv Tudor Chirilă, Cristian Tudor Popescu, votanții săi la alegerile prezidențiale, după decizia privind numirea procurorilor.

Întrebat cum explică reacțiile din partea unor voci publice care l-au sprijinit în trecut, Nicușor Dan a spus că privește aceste critici cu înțelegere și fără suspiciuni.

„În primul rând, toată simpatia pentru oamenii care mă critică acum. Și, în al doilea rând, niciun fel de suspiciune de rea-credință din partea mea la adresa lor”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că a fost surprins de viteza reacțiilor care au apărut în spațiul public, însă spune că acestea sunt firești în contextul actual politic.

„Am fost puțin mirat că atacurile au început înainte ca eu să-mi termin explicațiile, dar e normal. Suntem un popor latin, emoțional, e normal ca asta să se întâmple”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că a oferit ulterior clarificări publice privind numirile procurorilor și că se așteaptă ca opiniile să se tempereze după analizarea datelor.

„După ce am avut conferința de presă, după ce am răspuns la toate întrebările, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei”, a spus acesta.

Întrebat dacă este deranjat de faptul că primește critici din partea propriilor votanți, în timp ce este lăudat de susținători ai PSD, președintele a răspuns că vede acest lucru ca pe o manifestare normală.

„Suntem o societate care trăiește politica foarte emoțional și e foarte bine. E bine ca oamenii să se uite la ce se întâmplă în societate și în politică”, a declarat Nicușor Dan.

