SUA vor bauxita Guyanei, dar China e deja acolo / Washingtonul încearcă să recupereze teren în America Latină

Washingtonul și-a îndreptat din nou atenția spre resursele Americii Latine, de data aceasta spre Guyana: subsecretarul american pentru afaceri economice, Jacob Helberg, a purtat săptămâna aceasta discuții cu președintele guyanez Irfaan Ali și cu alți înalți oficiali despre oportunitățile de afaceri în sectorul bauxitei și al altor minerale, potrivit AP.

Anunțul vine pe fondul unei strategii mai ample a administrației Trump de a-și consolida accesul la resursele din America Latină – de la extinderea producției de petrol în Venezuela după intervenția militară americană din ianuarie, până la acorduri de minerale critice cu Brazilia.

Guyana, aflată în plin boom petrolier după descoperirea unor rezerve masive în ultimul deceniu, a dobândit o importanță geopolitică suplimentară în contextul crizei energetice globale provocate de războiul cu Iranul. Rezervele sale de bauxită – materia primă esențială pentru producerea aluminiului – sunt un alt activ strategic de prim rang.

China, deja instalată

Miza competiției este clară: în sectorul local al bauxitei, operatorul chinez Bosai Minerals este deja jucătorul dominant.

Oficialii guyanezi au recunoscut că firmele americane nu au fost „la fel de agresive” ca cele chineze, care oferă frecvent finanțare și soluții de forță de muncă pentru megaproiecte.

Helberg a recunoscut indirect această realitate, spunând că rezervele de bauxită sunt deja cunoscute și că SUA vor fi interesate de sector – un semnal că Washingtonul încearcă să recupereze terenul pierdut.

„SUA încearcă să învețe din greșelile din trecut, care au permis Chinei să câștige un punct de sprijin în regiune”, a declarat Jason Marczak, vicepreședinte al Centrului Adrienne Arsht pentru America Latină din cadrul Consiliului Atlantic.

Pe lângă bauxită, Helberg a sugerat că SUA ar putea ajuta Guyana să realizeze studii de înaltă tehnologie pentru a identifica alte minerale exploatabile în subsol.

Guyana, interesată, dar și prudentă

Secretarul de externe al Guyanei, Robert Persaud, a confirmat interesul țării pentru investitori americani, dar a subliniat că Guyana urmărește valoare adăugată, nu doar extracție brută. „Suntem interesați de procesare și de îmbunătățiri în generarea de energie”, a declarat el pentru AP, adăugând că SUA rămân „partenerul strategic” al țării.

Analiștii confirmă că relația este solidă, dar că Guyana urmărește și diversificarea partenerilor. „Președintele Ali este foarte apropiat de Statele Unite și recunoaște importanța SUA ca partener cheie”, a spus Marczak.

Contextul regional întărește miza acestor discuții.

„În vremuri de penurie energetică la nivel global, accentul se pune mult mai mult pe America Latină ca sursă alternativă stabilă de aprovizionare”, a explicat Benjamin Gedan, director al programului pentru America Latină al Centrului Stimson. „Iar Guyana este liderul acestei povești.”