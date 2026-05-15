Regatul Unit: Laburistul Andy Burnham primește undă verde să candideze la alegerile parțiale / Primul pas spre Parlament

Andy Burnham face primul pas concret spre Westminster: Comitetul Executiv Național al Partidului Laburist i-a aprobat vineri candidatura la alegerile parțiale din Makerfield, deschizând calea unei posibile reveniri în Parlament și, speculează mulți, spre o cursă pentru șefia partidului.
Luiza Moldovan
16 mai 2026, 02:51, Știri externe
Andy Burnham, primarul comitatului Greater Manchester și considerat cel mai puternic rival al lui Keir Starmer, a primit aprobarea oficială a Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să candideze la alegerile parțiale din circumscripția Makerfield – primul pas concret al unui posibil traseu de întoarcere în Parlament și, potențial, spre șefia partidului, relatează news.sky.com.

„Organul de conducere al Partidului Laburist i-a dat astăzi permisiunea lui Andy Burnham să candideze în procesul de selecție a candidaților la următoarele alegeri parțiale pentru circumscripția Makerfield”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului.

Burnham și-a confirmat deja intenția, spunând că vrea „să aducă schimbarea pe care am adus-o în Greater Manchester în întregul Regat Unit”.

Decizia vine într-un moment de turbulențe acute pentru laburiști

Joi, Wes Streeting a demisionat din funcția de secretar al sănătății, înmânându-i premierului Sir Keir Starmer o scrisoare în care acuza guvernul de „derivă” și îl critica pe premier pentru că a lăsat un „vid” în conducere.

Streeting nu a declanșat imediat o cursă pentru șefia partidului, cerând în schimb o dezbatere „amplă” despre viitorul acestuia – dar aliații săi au confirmat că va candida la orice viitoare competiție pentru conducere.

Streeting l-a susținut public pe Burnham pentru Makerfield, scriind pe X: „Avem nevoie de cei mai buni jucători ai noștri pe teren.

Nu există nicio îndoială că Andy Burnham este unul dintre ei.”

Criza internă a laburiștilor a devenit vizibilă și prin declarațiile unui apropiat al lui Starmer: Steve Reed, secretarul pentru locuințe, a recunoscut vineri dimineață că premierul este „nepopular”, adăugând că „nu a fost o săptămână bună”.

Întrebat dacă schimbarea liderului ar fi necesară pentru a învinge Reform UK la viitoarele alegeri, Reed a evitat un răspuns direct, notând că „fiecare dintre ultimii patru prim-miniștri a fost, la rândul său, cel mai nepopular prim-ministru pe care l-am avut vreodată”.

