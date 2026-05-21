Fotograf, acuzat că a furat echipamentul unei victime după atentatul de pe plaja Bondi din Australia

Un fotograf australian a fost pus sub acuzare după ce ar fi furat echipamentul profesional al unei victime ucise în atentatul antisemit de pe plaja Bondi, din Sydney, din decembrie 2025, au anunțat autoritățile din Australia.
Sursa foto: Claudio Galdames Alarcon / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
21 mai 2026, 05:22, Știri externe
Potrivit poliției din statul New South Wales, bărbatul acuzat, în vârstă de 35 de ani, era angajat ca fotograf la un eveniment organizat pe plaja Bondi în decembrie 2025. Anchetatorii susțin că acesta ar fi furat aparatura foto aparținând lui Peter Meagher, un fost polițist și fotograf freelancer, ucis în timpul atacului.

Masacrul a avut loc pe 14 decembrie, când Naveed Akram și tatăl său, Sajid Akram, au deschis focul asupra mulțimii adunate pentru celebrarea sărbătorii Hanukkah. Atacul a durat aproximativ zece minute și s-a soldat cu 15 morți.

Printre victime s-a numărat și Peter Meagher, fost polițist și membru al unui club local de rugby, care lucra în acel moment ca fotograf freelancer și documenta evenimentul.

Conform autorităților, suspectul ar fi amanetat echipamentul foto la câteva zile după atac. În urma unei percheziții desfășurate miercuri în nord-vestul orașului Sydney, polițiștii au confiscat o cameră foto, dispozitive electronice, cătușe și o cantitate mică de droguri.

Bărbatul a fost arestat și pus sub acuzare pentru furt, dar și pentru posesie de droguri. El urmează să compară în fața instanței în luna iunie.

Principalul suspect al atacului, Naveed Akram, este deja inculpat pentru multiple capete de acuzare, inclusiv 15 crime și acte de terorism. Tatăl său, Sajid Akram, a fost împușcat mortal de poliție în timpul intervenției.

Autoritățile australiene au deschis și o comisie națională de anchetă, care a început audieri publice în luna mai pentru a analiza circumstanțele atacului și eventualele breșe de securitate.

