Turcia devine noul hub mondial pentru turismul de afaceri și evenimente premium

Țara atrage tot mai multe conferințe, summituri și reuniuni internaționale, transformând experiențele de business în evenimente memorabile.

În 2025, Turcia a găzduit o serie de evenimente importante, printre care Forumul Consultativ Anual al Rutelor Culturale ale Consiliului Europei, Summitul Anual PATA și Summitul Global Trip.com. Aceste reuniuni au confirmat poziția strategică a țării în industria globală MICE.

Summituri globale și evenimente sportive majore în 2026

Pentru 2026, Turcia pregătește un nou calendar impresionant de evenimente internaționale. Printre cele mai importante se numără Conferința ONU privind Schimbările Climatice COP31, programată la Antalya în perioada 9-20 noiembrie, dar și Summitul NATO care va avea loc la Ankara în luna iulie.

Aceste evenimente vor reuni lideri politici, oficiali internaționali și factori de decizie din întreaga lume, consolidând imaginea Turciei ca destinație sigură și eficientă pentru organizarea reuniunilor globale.

În paralel, țara își extinde influența și în turismul sportiv. Finala UEFA Europa League organizată la Istanbul, alături de competițiile internaționale de golf, ciclism, navigație și sporturi de anduranță, confirmă versatilitatea Turciei în organizarea evenimentelor de nivel mondial.

Istanbul transformă turismul MICE într-o experiență premium

Istanbul rămâne principalul centru de business și evenimente internaționale al Turciei.

Orașul beneficiază de o poziționare strategică între Europa și Asia și este deservit de două aeroporturi internaționale majore: Aeroportul Istanbul IGA și Aeroportul Sabiha Gökçen.

Istanbul oferă centre de conferințe moderne, spații spectaculoase pentru evenimente și o infrastructură hotelieră premium.

În plus, experiențele complementare precum restaurantele recomandate de Ghidul MICHELIN, croazierele private pe Bosfor, galeriile de artă și viața de noapte transformă orașul într-o destinație completă pentru segmentul MICE.

Potrivit datelor ICCA, Istanbul a înregistrat în 2025 o creștere de 10% a numărului de congrese internaționale organizate comparativ cu anul anterior. În 2026, orașul va găzdui două mari congrese medicale internaționale care vor reuni aproximativ 13.500 de participanți.

Antalya consolidează turismul MICE pe litoralul Mediteranei

Antalya este una dintre cele mai importante destinații MICE ale regiunii mediteraneene. Cu aproape 300 de zile însorite anual și peste 300 de hoteluri de cinci stele, orașul oferă un ecosistem complet pentru conferințe, congrese și programe incentive.

Antalya dispune de peste 175.000 de locuri dedicate conferințelor și are experiență în organizarea unor reuniuni internaționale majore, inclusiv Summitul G20. Plajele certificate Blue Flag, terenurile de golf și centrele spa contribuie la dezvoltarea segmentului bleisure, care combină călătoriile de afaceri cu relaxarea.

Turcia dezvoltă turismul MICE și în alte destinații premium

Dincolo de Istanbul și Antalya, alte destinații turcești câștigă teren în industria MICE. Bodrum atrage turiști corporate interesați de experiențe incentive exclusiviste și resorturi de lux, în timp ce Izmir se afirmă ca hub regional de business și lifestyle.

Capadocia oferă o experiență unică pentru retreaturi corporate și întâlniri boutique, datorită peisajelor spectaculoase, hotelurilor în peșteri și zborurilor cu balonul cu aer cald.

Prin investițiile constante în infrastructură, ospitalitate și conectivitate internațională, Turcia își consolidează statutul de lider regional și global în industria MICE.