Miruță: „Nu merge și în car și în căruță – PSD nu poate vota cu AUR și să spună că nu are treabă cu AUR”

„Nu merge și în car și în căruță. PSD nu poate spune că votează moțiunea cu AUR, dar nu are treabă cu AUR. Moțiunea este chiar treaba lor”, a declarat Miruță marți, la Euronews Romania.

PSD, acuzat de dublu discurs

Ministrul susține că asocierea dintre PSD și Alianța pentru Unirea Românilor este evidentă prin semnarea și susținerea moțiunii de cenzură.

„Nu poți să spui că semnezi moțiune cu AUR, dar nu ai o acțiune în comun cu AUR. Este cea mai oficială acțiune în comun, votul unei moțiuni împotriva unui guvern”, a explicat Miruță.

El a adăugat că PSD încearcă să transmită simultan două mesaje incompatibile: că rămâne în zona pro-europeană, dar în același timp acționează politic alături de AUR.

Scenariul unei noi formule de guvernare

Miruță a respins ideea ca PSD să preia conducerea guvernului în cadrul aceleiași coaliții, arătând că o astfel de decizie nu depinde doar de social-democrați.

„PSD poate să decidă să facă moțiune cu AUR, poate să decidă că nu vrea să-l susțină pe Bolojan, dar nu poate să decidă și în locul USR, sper că nici în locul PNL”, a spus el.

Ministrul este convins că actuala coaliție funcționa până recent: „Mergea, cu chiu cu vai, mai cu frâna de mână trasă, spre o țintă”.

Miruță: Resursele statului, risipite într-un circuit subteran

Miruță pune blocajul politic și pe seama intereselor din companiile de stat, unde – spune el – nu se fac reforme reale.

„Nu vrem să reducem consiliile de administrație, nu vrem să curățăm contractele ineficiente și apoi spunem că nu sunt bani suficienți”, a afirmat ministrul, referindu-se la PSD.

Potrivit acestuia, resursele statului sunt risipite într-un „circuit subteran”, în timp ce Guvernul invocă nevoia de creștere a taxelor.

Rezerve față de un guvern tehnocrat

Miruță s-a declarat sceptic și față de varianta unui premier independent, avertizând că lipsa unei legături directe cu alegătorii poate reduce responsabilitatea politică.

„Un premier tehnocrat poate fi foarte bine pregătit, dar trebuie să existe o responsabilitate publică. Dacă nu are un contract prin vot cu alegătorii, nu are aceeași presiune”, a spus el.