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Surse: Tabăra Veștea mizează pe aproximativ 25 de parlamentari PNL. Cum arată calculele pentru votul de învestire

Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, în contextul în care varianta unui guvern tehnocrat nu a reușit să strângă sprijin parlamentar suficient. Veștea, prim-vicepreședinte PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, a anunțat că își dorește un guvern politic, care să își asume reforme și să mențină direcția pro-occidentală a României.
Surse: Tabăra Veștea mizează pe aproximativ 25 de parlamentari PNL. Cum arată calculele pentru votul de învestire
Gabriel Negreanu
14 iun. 2026, 13:31, Politic
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Numirea a provocat deja tensiuni în PNL. Ilie Bolojan a transmis că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați înaintea desemnării și a acuzat o „încercare de rupere a PNL”.

Potrivit surselor MeDIAFAX, tabăra Veștea se bazează pe votul a aproximativ 25 de parlamentari PNL. Aceste voturi ar fi esențiale în ecuația unei majorități, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Pragul necesar în Parlament este de 233 de voturi. Într-un scenariu în care PSD, UDMR și grupul minorităților naționale ar susține formula Veștea, calculul pornește de la aproximativ 176 de voturi: PSD – 128, UDMR – 31, minorități – 17. Dacă la acestea se adaugă cei circa 25 de parlamentari pe care mizează tabăra Veștea, totalul ar ajunge la aproximativ 201 voturi.

Asta înseamnă că, și în acest scenariu, ar mai fi nevoie de încă aproximativ 32 de voturi pentru atingerea pragului de 233 necesar învestirii Guvernului.

Surse politice susțin că negocierile vizează atragerea unor parlamentari din zona neafiliaților sau din alte grupuri, dar și a altor parlamentari PNL ce în acest moment așteptă să vadă cum evoluează situația.

Cum arată calculele

Pentru ca un nou Guvern să fie învestit, sunt necesare minimum 233 de voturi în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. În total, Parlamentul are 464 de aleși.

Configurația parlamentară arată astfel: PSD are 127 de parlamentari, după plecarea deputatului Victor Ponta la grupul Uniți pentru România, AUR are 90, PNL are 76, USR are 59, UDMR are 31, grupul minorităților naționale are 17, SOS România are 15, Uniți pentru România are 15, PACE – Întâi România are 11, iar 23 de parlamentari sunt neafiliați.

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